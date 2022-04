Rodovitna vrtna tla: Zakaj preiti na vrt brez prekopavanja

Da ni vse utečeno tudi dobro in da lahko celo glinasto prst z malo drugačnim pri­stopom spremenimo v rodovitna tla, sem izkusila sama. Pred 20 leti sem pregovorila starša, da sta nehala prekopavati, in v dveh letih so se zbita glinasta tla spremenila v krasno prst, kjer raste zdrava zelenjava. Priznam, potrebovala sem kar nekaj časa, da sem ju prepričala. Predvsem oče je bil zelo skeptičen. Razložila sem jima, kaj se dogaja v tleh, kako je vse povezano. Najprej sta poskusila le na delu vrta. Rezultat je bil kmalu viden in zdaj sta mi hvaležna, saj prekopavanje (štihanje po domače), ko si že v letih, ni lahko delo, da o zdravju rastlin, ki je odvisno od zdravih tal, sploh ne govorim.

