Robotska trato uredi sama

Če želimo urejeno trato, je kosilnica pripomoček, ki v vrtni lopi ne sme manjkati. A katero izbrati? Na tržišču je na voljo veliko različnih modelov na različne pogone in po različnih cenah. Zadnje čase postajajo vedno bolj priljubljene robotske kosilnice, saj bodo trato uredile same in prihranile ogromno časa, poleg tega jo lahko nastavimo tako, da bo začela kositi tudi, ko bomo v službi ali na dopustu, in vrnili se bomo v lepo urejen dom. So pa seveda te vrste kosilnic tudi najdražje, cenovni razpon sega od nekje 300 do več kot 1500 evrov. Proizvajalci obljubljajo, da so robotske kosilnice primerne za vse vrste in velikosti površin, tudi tiste z naklonom, a jih je kljub temu bolje uporabiti na ravnih in manjših do srednje velikih tratah. Težava lahko nastane tudi, če je trata prekinjena s potjo, saj bo treba aparat v tem primeru ročno prenesti na drug travnat del. Prav tako je treba pred uporabo območje košnje pregledati in z njega pobrati igrače, kamne in podobno, enako kot storimo pri košnji z drugimi kosilnicami. Rezila lahko namreč te ovire prevozijo in se poškodujejo. Tudi zelo visoke trave se je najprej bolje lotiti s kakšno drugo kosilnico, robotsko pa nato uporabljamo za vzdrževanje, še posebno če želimo tako imenovano angleško trato, ki je pristrižena povsem enakomerno.



Najpogostejša izbira pri nas je sicer še vedno samohodna kosilnica. Izbiramo lahko med bencinsko, akumulatorsko in električno, pri čemer so slednje cenovno najbolj ugodne, a je njihova slaba lastnost ta, da je treba imeti v bližini vir elektrike, za seboj pa ves čas košnje vleči kabel. Te vrste kosilnic se bodo tudi najbolje obnesle na manjših površinah. Nekoliko dražje so akumulatorske, ki pa jih lahko uporabimo tudi za košnjo večjih površin, s polnim akumulatorjem zmorejo približno 1300 kvadratnih metrov trate. Tako električne kot akumulatorske so primerne za košnjo na klancih, če niso prestrmi, to pa ne velja za bencinske, ki so ob tem še najdražje med samohodnimi kosilnicami. Na prestrmem klancu se namreč lahko zgodi, da se bo kosilnica toliko nagnila, da bo iz rezervoarja izteklo gorivo, zato se je neravnim površinam bolje izogibati. Bencinske kosilnice so poleg tega glasne, vzdrževanje je drago in niso najbolj prijazne do okolja. Lahko pa z njimi pokosimo trato do velikosti 2000 kvadratnih metrov. Za zelo nagnjene terene, kjer je treba poleg trave, še posebno visoke, porezati še trdovratno in po možnosti olesenelo rastje, pa nam drugega kot kosilnica na nitko, ki je lahko električna ali akumulatorska, ne preostane. Uporaba je nekoliko bolj nevarna kot uporaba drugih kosilnic, saj se nitka vrti z veliko hitrostjo in okoli sebe razmeče, kar ji pride na pot, tudi kamne in veje, zato je med košenjem z nitkarico več kot priporočljiva uporaba zaščitne opreme.

