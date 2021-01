Robotraktorji tudi pri nas

Rovitis je nastal v sklopu evropskega projekta, v katerem je sodelovala tudi mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Leta 2019 je bil razstavljen na sejmu Agra v Radgoni. FOTO: Jurij Rakun

Kmetijski roboti

Slopehelper

Farmbeast je manjši kmetijski robot, ki ga razvijajo študentje in profesorji z Univerze v Mariboru. Z njim dosegajo odlična mesta na študentskih tekmovanjih. FOTO: Erik Rihter

Farmbeast

Kmetijski roboti naj bi v nekaj letih postali več milijard evrov vreden segment.

Rovitis

Po svetu

Poleg slopehelperja pri nas nastaja več študijskih traktorjev.

Sredi decembra je bila prva uradna predstavitev domačega avtonomnega traktorja slopehelper. Predstavitev za strokovno javnost je zaradi covidnih razmer potekala prek spleta.O slopehelperju smo v Obratih pisali že julija lani, zdaj pa bomo pobliže predstavili trende pri kmetijskih robotih oziroma avtonomnih traktorjih.Izraz kmetijski robot lahko pomeni marsikaj. Sem spadajo že vrsto let znana robotska molža, roboti za čiščenje hlevov itd. V prispevku pa se osredotočamo na tiste, ki naj bi zamenjali običajni traktor in traktorista.Ta avtonomna vozila so lahko podobna običajnim strojem ali pa so čisto nove vozeče platforme. Avtonomna vožnja pa ni edina naloga, ki jo morajo opraviti, ampak morajo izvesti tudi določeno delovno operacijo v kmetijski pridelavi. Skratka, gre za vožnjo in za delovno opravilo.Slovensko avtonomno vozilo (traktor) slopehelper nastaja pri nas v vrhniškem podjetju PeK AUTOMOTIVE, d. o. o., razvijajo pa ga strokovnjaki iz različnih evropskih držav. V vipavskem vinograduso doslej izvajali praktično testiranje.Slopehelper je gosenična izvedba avtonomnega vozila. Gre za električno vozilo (traktor) na baterije. Imel bo različne delovne priključke za opravila v vinogradu. Doslej smo ga videli pri delu z elisnim mulčerjem, ki gre prav tako na električni pogon.Tudi fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora ima že nekaj let študentski projekt za razvoj kmetijskega robota. Farmbeast razvijajo študentje različnih fakultet s profesorji.Njihov robot je vsako leto boljši in na mednarodnih študentskih tekmovanjih dosega vedno boljša mesta. Gre za manjši kolesni robot, namenjen za poljedelstvo, ki naj bi opravljal predvsem selektivno varstvo pred pleveli.Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je sodelovala tudi v evropskem projektu Rovitis, kjer so razvijali vinogradniškega robota. Njegova vozna osnova je gosenični traktor energreen, ki sicer deluje na radijsko upravljanje. Razvijali so ga za avtonomno vožnjo, stroj pa je bil opremljen s pršilnikom za delo v vinogradu.Na spletu hitro naletimo tudi na prvi globalni katalog avtonomnih kmetijskih robotov. V njem je bilo konec lanskega leta 35 kmetijskih robotov, slovenskih rešitev še ni bilo. Predstavljene so zelo raznolike tehnične rešitve od malih platform do velikih avtonomnih vozil. Nekatere so že precej številne, nekatere imajo samo prototipe, tretje pa o tem rajši ne dajo podatkov. Gre za hitro razvijajoči se segment, za katerega predvidevajo, da bo v nekaj letih vreden več milijard evrov.Na področju avtonomnih traktorjev so aktivni tako proizvajalci traktorjev kot podjetja, ki se ukvarjajo z digitalizacijo, informacijsko tehnologijo, senzorji itd. Med proizvajalci so že nekaj pokazali Case IH, Kobota, Fendt, John Deere, New Holland in drugi.