Robotika v kmetijstvu: Motika je osnova! (FOTO)

Kmetijski inštitut Slovenije je 1. junija na svojem Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj organiziral strokovni dogodek Robotika v kmetijstvu. Srečali smo se s strokovnjaki, si izmenjali sodobna znanja in izkušnje ter prikazali dobre prakse, ki jih pridobivamo na področju znanosti, strokovnih in svetovalnih služb, v izobraževalnih ustanovah in gospodarstvu. Dogodka se je udeležilo veliko ljudi, od kmetov do univerzitetnih profesorjev. Bilo je tudi veliko mladih iz biotehniških šol in fakultet, kar je dobro, saj bodo lahko ravno oni največ uporabljali robote v kmetijstvu.

Od motike do robota

V prvem sklopu predstavitev je bila na primeru okopavanja vrtnin prikazana transformacija kmetijstva od popolnoma ročnega človeškega dela do dela, ki poteka z robotom brez prisotnosti človeka. Ročno okopavanje z motikami sta prikazali članici Društva kmečkih žena in gospodinj Destrnik. Ta način okopavanja je pri nas še vedno v uporabi na manjših parcelah, pri ekoloških pridelovalcih in pri ljubiteljskih pridelovalcih zelenjave.

Standardni in še vedno najbolj razširjeni postopek okopavanja brez elektronike. Starodobni, a obnovljeni traktor IMT 542 iz leta 1983 in okopalnik Tehnos iz leta 1985. Delata dva človeka.

S traktorji so prišli ustrezni priključki – okopalniki. Traktorist mora voditi traktor, druga oseba pa sedi na okopalniku in ga upravlja glede na vrste sejane zelenjave. Danes so poznani tudi okopalniki, ki ne potrebujejo človeka za upravljanje. Opremljeni so s senzorji (kamerami), ki ugotavljajo, kjer so vrste z zelenjavo, računalnik pa nato krmili avtomatsko prečno zamikanje okopalnika (delovnih elementov). Tako delo je bolj natančno, mogoča je večja hitrost.

Večnamenski robot Robotti Agrointelli s priključkom InrowING 2.3 za spodrezavanje plevela v vrsti solate. Avtonomna vožnja in senzorski priključek za natančno okopavanje vrtnin načeloma potekata brez prisotnosti človeka.

Na predstavitev so prišli tako kmetje kot univerzitetni profesorji.

Sodobna tehnika pa je lahko tudi na traktorjih; ta je lahko opremljen z navigacijskim sistemom RTK, ki vodi traktor in okopalnik po vodilnih linijah. Tudi setev (saditev) zelenjave mora potekati z uporabo navigacijskega sistema, ki je natančen na centimeter ali dva.

Danes imamo tudi okopalnike, ki ne potrebujejo človeka za upravljanje.

Najsodobnejši način okopavanja je z roboti. Roboti za okopavanje imajo sistem za avtonomno vožnjo med vrstami zelenjave pa tudi delovni elementi za okopavanje so lahko opremljeni s senzorji, ki prepoznajo zelenjavo, ki jo pridelujemo, ali plevel, ki ga morajo spodrezati.

Razvoj v raziskovalnih ustanovah

V sklopu predstavitev delovanja raziskovalnih ustanov so predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije predstavili avtonomni – avtomatizirani pršilnik, ki s tehnologijo PWM škropi vinsko trto na osnovi posnetkov lidar kamere (3D-skener) glede na gostoto listne mase. Univerza v Mariboru je prikazala študentski projekt majhnega poljskega robota, ki se uporablja kot orodje za snovanje nove strojne in programske opreme, kakor tudi integracijo in evalvacijo najnovejših senzorskih sistemov v robotske sestave. Univerza v Ljubljani je predstavila avtonomni mobilni robotski sistem, nadgrajen s strojnim vidom, ki omogoča avtomatsko zaznavanje in pobiranje stebelne zelenjave (špargljev).