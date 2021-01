Roboti tudi med trtami

Francoski proizvajalec Sitia ponuja traktor, ki je hibridni (dizel in elektro) avtonomni traktor, namenjen za kmetijstvo. Uporaben je tudi v vinogradništvu. Nanj se prek tritočkovnega drogovja lahko priključijo stroji za vinogradništvo. Vozilo ima variabilno razdaljo med kolesi in variabilno višino. FOTO: Sitia

Hiter razvoj

Čedalje več je sejmov, forumov in dogodkov, posvečenih kmetijskim robotom.

Pri nas še vedno vladata dizelski traktor in človek za volanom.

Avtonomna vozila oziroma avtonomni traktorji se razvijajo tudi za različna delovna opravila v vinogradništvu. O nekaterih tehničnih rešitvah, tudi slovenskih, smo v Obratih že pisali.Na spletu pa najdemo še marsikaj s tega področja. Obstajajo že spletni katalogi kmetijskih (vinogradniških) robotov, kakor tudi pogosto rečejo tem avtonomnim vozilom, ki morajo poleg vožnje izvesti tudi neko delovno opravilo. Vedno več je tudi sejmov, forumov in dogodkov, posvečenih samo kmetijskim robotom.Tehnične rešitve kmetijskih robotov so tako od malih platform do velikih avtonomnih vozil. Nekateri roboti so že v komercialni uporabi pri normalnih uporabnikih, nekateri imajo samo prototipe, spet tretji šele razvijajo svoje ideje. O nekaterih je na voljo veliko informacij, drugi pa ne dajejo podatkov o svojih avtonomnih vozilih.Gre za hitro razvijajoče se področje v zadnjih letih. Decembra je bil v Franciji 5. sejem FIRA, posvečen kmetijskim robotom. Na spletnem dogodku je sodelovalo več kot 1500 udeležencev iz več kot 70 držav. Na njem so se srečali eksperti za to področje, predstavljenih je bilo več kot 85 prispevkov, razstavljenih pa 30 kmetijskih robotov. V realnih razmerah so prikazali delovanje 15 robotov. Strokovna komisija pa je podelila tudi Best Field Robot Concept, nagrado za koncept najboljšega robota, ki jo je dobilo izraelsko zagonsko podjetje Tevel za avtonomnega robota, ki pobira ustrezno zrela jabolka z dronom.V naslednjih letih bomo videli, če bo kaj od tega razvoja avtonomnih vozil (robotov) prišlo tudi v naše kmetijstvo, kjer je traktor z dizelskim motorjem in človekom za njegovim volanom še vedno realnost.