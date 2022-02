Robert Klun, slovenski arhitekt, ki osvaja arabski svet: Tu je nemogoče mogoče

V njegovem ustvarjalnem opusu ne manjka povezovalnih elementov tako stilov kot oblik, zato ni naključje, da je bil s svojim projektantskim in arhitekturnim birojem Magnet Design izbran, da ustvari čudež sredi puščave, paviljon, ki priča o lepotah in dragocenostih naše države. Številni Slovenci so se čez praznike odpravili v Dubaj poiskat navdih v prečudovitem markantnem in inovativnem paviljonu, ki zaznamuje vhod na področje trajnosti ene najimenitnejših svetovnih razstav Expo 2020 in poteka do 31. marca 2022.

Naša ekipa pa je navdih našla v zanimivem sogovorniku, ki živi med dvema celinama, in sicer Evropo in Srednjim vzhodom. Dubaj, Džeda in Riad so mesta, ki so Robertu Klunu prirasla k srcu. Ne le da z arabskim svetom sodeluje že osmo leto, v svetu vročega peska in neskončnega sonca se počuti zelo domače. Arabci so topli, iskreni in odprti, pravi Klun, ki ravno s projektom paviljona odpira poti številnim, ki iščejo priložnosti zunaj meja domovine. Res je, Slovenci žarimo. Tudi na vročem arabskem soncu.

