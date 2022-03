Ribiška koča: iz sramote v ponos

Notranjski park intenzivno išče ustrezno rešitev, s katero bi objekt Pri hlevih znova zaživel. »Lokacija ima pomembno, nostalgično vrednost za lokalno skupnost in skupaj z občino Cerknica jo želimo spet oživiti,« je sporočila predstavnica Notranjskega parka Eva Kobe. Objekt je bil v lasti Ribiške družine Cerknica, nekoč so tam prirejali zabave, tudi ob živi glasbi. Ribiško kočo, kot jo imenujejo domačini, so kar dvakrat požgali, nazadnje je gorela januarja 2021.

»Ribiška družina Cerknica, ki si je objekt, ki ni na njenem zemljišču, prizadevala pridobiti po sodni poti, se je po 23 letih odločila ustaviti sodne mline. V Ribiškem kotu na Cerkniškem jezeru bo prisotna le še kot eno izmed društev. Objekt stoji na zemlji, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kar je vsa leta onemogočalo obnovo požgane brunarice. Z dogovorom, ki ga je ribiška družina sklenila z občino Cerknica, pa se bo tudi to spremenilo.

Od občine je dobila odškodnino za vsa vlaganja v objekt in okolico. Zemljišča, na katerem stoji požgani objekt, sklad tudi občini ne želi prodati, ji je pa za 99 let podelil stavbno pravico. Skupaj z Notranjskim parkom je tako krenila na pot, po kateri bi objekt iz sramote prerasel v ponos in veselje tako domačinov kot obiskovalcev,« so v sporočilu za javnost še zapisali v Notranjskem parku.