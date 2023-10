Revolucija domače pisarne: Oblikovanje funkcionalnih delovnih prostorov za delo na daljavo

Dnevna soba, jedilnica, pisarna

Delo od doma je super, če imate za to primerno urejene prostore. Drugi pa morajo iskati improvizirane rešitve, kako postaviti in preurediti pohištvo, da bi lahko opravljali delo na daljavo nemoteno.

Kdor si lahko privošči, da si doma uredi domačo pisarno, kjer lahko dela in kjer se lahko v prostem času ukvarja s konjički, ima veliko prednost pred vsemi, ki si tega luksuza ne morejo privoščiti. Drugi morajo poiskati zasilno rešitev, kjer se na primer dnevna soba spremeni tako v domačo pisarno kot tudi v jedilnico in prostor za druženje. Še vedno ni prepozno, da si doma uredite prostor za delo na daljavo. Vse, kar potrebujete, so ideje, navdih in pohištvo na mimovrste=).

Če želite dobro opravljati svoje delo, potem je nujno, da se v prostoru, kjer delate, tudi dobro počutite, predvsem pa vam mora biti prostor všeč. Prav tako verjamemo, da ni najbolje, če svoje delo opravljate v prostoru, ki si ga morate deliti z drugimi. Pri tem imamo v mislih prizor, ko morate umakniti svoj računalnik, da lahko na delovno površino postavite pogrinjek, ker boste čez nekaj minut imeli malico oziroma kosilo. Zagotovo to ni funkcionalno in priročno za vsakdanjo rabo.

FOTO: Unsplash

Ustvarite si prijeten in miren kotiček

Če želite ustvariti prijetno delovno okolje doma, ne potrebujete posebne revolucije na področju pohištva v svojem domu. Pomembno je, da pred začetkom reformacije domače pisarne premislite o svojih potrebah. Če potrebujete veliko delovno površino, gotovo ne boste iskali majhnih in ozkih miz. Če pa za svoje delo ne potrebujete veliko prostora, saj vam zadostuje zgolj prenosni računalnik, je manjša miza z udobnim stolom kot nalašč.

Rešitev za prijeten in miren kotiček je nešteto, a so vse pogojene s prostorom, ki ga imate na voljo. Če lahko opremite vso sobo, potem vam svetujemo, da izberete nevtralne in svetle barve. Pri tem ne pozabite, da vam nekaj zelenja tudi v domači pisarni ne more škoditi. Pomembno je, da sledite svojemu srcu in si tako doma ustvarite delovno oazo.

Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste