Retro šarmantnež

Klasični videz

Podmladek se je takoj navdušil.

Fotografski zbiri

Popoln nadzor prek vrtljivih gumbov

Odlične fotografije

20,9 MP kamera dela vrhunske fotografije.

Slika, kot se šika

Fotografija je na prvem mestu, a dober je tudi video.

Kompaktno, a zmogljivo

Nabor objektivov

Z fc lahko nabavimo brez objektiva, kar nas bo olajšalo za 899 evrov, lahko pa si ga omislimo v treh kombinacijah z objektivi: v prvem kompletu poleg ohišja dobimo srebrni objektiv nikkor Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR silver edition (1049 €), v drugem kompletu je še teleobjektiv Z DX 50–250 mm f/4.5–6.3 VR (1289 €), v tretjem kit pa je poleg ohišja širokokotni objektiv DX 28 mm f/2.8 special edition (1149 €). Na voljo pa je tudi vlogerski kit, v katerem so držalo, daljinec in mikrofon. To je za zdaj vsa ponudba Z DX objektivov, namenjenih prav za model Z fc. Seveda lahko uporabimo tudi druge Nikkorjeve objektive iz serije Z, a treba je upoštevati, da bo nekaj slike odrezane, saj so narejeni za senzorje polnega formata, Z fc pa ima manjši senzor APS-C. Lastniki objektivov serije F si lahko omislijo adapter FTZ, ki pa lahkemu fotoaparatu (445 gramov z baterijo in spominsko kartico sd) doda 135 gramov, žariščno razdaljo objektiva pa poveča za 80 mm.

Nikon je eno od velikih imen fotografije. In vsake toliko časa na trg vrže kak telefon, s katerim se spominja določenih legendarnih modelov, kot je, denimo, polprofesionalni model FM2, ki je leta 1982 navduševal fotografe z dotlej nevideno hitrostjo zaklopa 1/4000 s. Novi nikon Z fc je morda videti kot klasični fotoaparat z začetka osemdesetih, a v notranjosti se skriva najsodobnejša tehnologija.Nikon Z fc odkrito igra na strune nostalgije, saj je s svojo obliko in barvami videti kot fotoaparati iz naše (moje) mladosti, ko so bila ohišja še srebrne barve in oblečena v (umetno) usnje.Na sprednji strani se bohoti napis Nikon v črkah izpred nekaj desetletij, na zadnji strani je veliko iskalo, nekaj gumbov in odličen zaslonček, zgornja stran fotoaparata pa je pravi raj za ljubitelje fotografije, saj ponuja vrtljive gumbe za vse tipične fotografske nastavitve: hitrost zaklopa, korekcija osvetlitve, občutljivost za svetlobo; še zaslonček z vrednostjo odprtosti zaslonke, ki jo nastavljamo s prednjim kolescem, je tukaj. Vse je čudovito srebrno in resnično simpatično, predvsem pa vedno na dosegu roke, ne pa skrito nekje v digitalnih menijih.Na test sem prejel komplet ohišja z objektivoma nikkor Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR silver edition in Z DX 50–250 mm f/4.5–6.3 VR, ki se mi je zdel najbolj splošno uporaben in raznolik. Nastavitve kamere so sila obširne, a povprečen uporabnik bo za začetek nastavil le ločljivost in format fotografije, s preostalim pa se bo igral pozneje. Po formatiranju spominske kartice je bil fotoaparat pripravljen za akcijo.Uporabnik ima na voljo pet načinov fotografiranja: A, P, S, A in M. Prvi je popolnoma samodejen, pri drugem izberemo ustrezen program, potem pa se začno tisti resni načini. Pri S določimo hitrost zaklepa, pri A izberemo odprtost zaslonke, pri M pa je vse v naših rokah, čeprav nam tudi v ročnem načinu aparat pomaga izbrati prave vrednosti.Najvišja ločljivost fotografij je 5568 x 3172 oziroma 20,9 MP, občutljivost pa nastavljamo od 100 do 51.200 ISO (da se jo dvigniti tudi na 204.800). To se v časih, ko imajo pametni telefoni tudi 108-megapikselske kamere, morda ne sliši veliko, a v resnici je, saj je fotografski senzor v »pravem« fotoaparatu neprimerno večji od tistega v telefonu. To se vidi pri vsesplošni kakovosti fotografije, še posebno pa pri digitalnem povečevanju slike, kjer so telefonske fotke zelo hitro razmazane, pri Z fc pa lahko sliko na računalniku konkretno povečamo in še se bo dalo razbrati stvari z nje.Fotografije, narejene z nikonom Z fc, so preprosto odlične: ostre, barvite, kontrastne in tako rekoč brez šuma.Pri klasičnem fotoaparatu šele vidiš, kako lahko s spreminjanjem odprtosti zaslonke ustvariš tisti bokeh učinek oziroma zamegljuješ in odmegljuješ ozadje za portretirano osebo ali predmetom v ospredju. Že avtomatika dela odlične fotografije, če pa si vzamemo malo več časa, se pravo fotografiranje šele dobro začne. In kar je najlepše pri digitalni fotografiji: rezultat je takoj viden in takoj lahko popravljamo svoje nastavitve. Z fc lahko kontinuirano zajame po 11 fotografij na sekundo. Kot pravijo pri Nikonu, Z fc kot prvi model iz serije Z doslej omogoča korekcijo osvetlitve v popolnoma avtomatskem načinu snemanja.Tudi video je odličen, čeprav je Z fc prvenstveno fotoaparat in ne videokamera. Najvišja ločljivost je 4K UHD s 30 sličicami na sekundo, v polni ločljivosti 1080p pa lahko gremo vse do 120 fps. Na voljo je tudi nekaj superpočasnih načinov snemanja. Čeprav sam fotoaparat nima optične stabilizacije slike, pa sta jo imela objektiva, ki to nalogo opravita odlično. Samodejno ostrenje se tudi pri videu obnese odlično in zna slediti premikajočemu se objektu, brez težav pa deluje tudi samodejno prepoznavanje oči tako na človeku kot na živali.Vgrajeni stereomikrofon je čisto soliden, a za resnejše snemanje oziroma vloganje si je pametno omisliti zunanji mikrofon, saj je vgrajeni zelo občutljiv za veter.Baterija naj bi zdržala za 300 fotografij. Lahko jo polnimo s priloženim stenskim napajalnikom ali pa prek kabla usb c. Seveda ne manjkata niti bluetooth in wifi povezava, prek katerih lahko prenašamo slike na telefon oziroma upravljamo kamero. Poleg vhoda za mikrofon je še izhod hdmi za priklop na monitor ali televizijo. Odličen je tudi premični 3-palčni zaslonček, da o elektronskem iskalu ne izgubljam besed. Zaslonček lahko obrnemo za 180 stopinj in brez težav delamo selfieje.Skratka, nikon Z fc je krasna brezzrcalna kamera za tiste, ki se želijo poglobiti v svet fotografije, hkrati pa nočejo imeti velikega fotoaparata. In če nadgradim misel z začetka: Z fc ni namenjen le nostalgikom, ampak s svojim videzom in zmogljivostmi takoj navduši tudi mlajšo generacijo.