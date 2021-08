Renaultova klasika (FOTO)

Zabaven motor

Renault megane R.S. line TCe 160 EDC Renault megane R.S. line TCe 160 EDC

Motor: štirivaljni turbobencinski motor

Gibna prostornina: 1333 cm3

Največja moč: 117 kW (160 KM) pri 5500 vrt./min.

Največji navor: 270 Nm pri 1800 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1290 kg

Mere (D/Š/V): 4358/1858/1447 mm

Medosna razdalja: 2669 mm

Prostornina prtljažnika: 402–1258 l

Posoda za gorivo: 47 l

Najvišja hitrost: 205 km/h

Pospešek do 100 km/h: 8,3 s

Poraba goriva (po WLTP): 5,9–6,2 l/100 km

Izpust CO2 (po WLTP): 133–141 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Maloprodajna cena: 24.390 evrov (testno vozilo s popustom 28.140 evrov)

Euro NCAP: ***** (2015)

Dinamičen videz

Športno in udobno

Dodatki

Renault z meganom ostaja zvest klasičnemu segmentu C, po domače golfovemu razredu. V nasprotju z nekaterimi drugimi proizvajalci, tudi francoskimi, prenovljeni megane ni videti kot križanec ali suv, ampak vztraja pri klasičnih dimenzijah srednje velikega hatchbacka. Še vedno je med bolje prodajanimi avtomobili pri nas in v Evropi, kar niti ni čudno, saj ponuja dobre motorje, atraktiven videz, relativno prostornost in predvsem pošteno ceno.Testni megane je bil opremljen z najmočnejšo različico 1,3-litrskega turbobencinskega motorja, če seveda odštejemo zverinico iz športnega modela R.S. Prostornina sicer ni največja, a motor razvije konkretnih 160 konjskih moči in 270 Nm navora, ki je na voljo že pri 1800 vrtljajih na minuto. Motor je tako precej prožen, hkrati pa se rad zavrti v višje obrate, le samodejni menjalnik z dvema sklopkama, ki je pri paketu R.S. line del serijske opreme, me ni ravno prepričal. Čeprav ima sedem stopenj, so prestavna razmerja precej dolga; človek ima občutek, da bi lahko vsaj prve štiri prestave malce skrajšali, s čimer bi avto pridobil pospeške. Pa tudi prestavljanje ni med najbolj bliskovitimi, in to tudi v ročnem načinu. Avto je najbolj odziven v športnem programu vožnje, medtem ko zna biti v privzetem načinu mysense kar malce zaspan. Poraba se je kljub daljšim prestavnim razmerjem med testom gibala nad sedmimi litri.Tudi zunanjost nakazuje, da gre za živahnejšo različico megana. Za začetek ne manjka oznak R.S. line, pa športnejša maska, difuzorji zraka, spojlerček zadaj, ogromna 18-palčna aluminijasta platišča z nizkopresečnimi pnevmatikami in športni kromirani izpušni cevi. Ki pa to nista. Bližnji pogled razkrije, da gre le za okras, saj je pravi (navadni) izpuh skrit za levo »cevjo«. Pa še eno precej nepotrebno finto, ki se jo zadnje čase daje v avtomobile, ima tale megane: v športnem načinu se zvok motorja spremeni, ampak ne zares, le iz ozvočenja se začne razlegati zamolklo bobnenje, ki nima nobene zveze z 1,3-litrskim turbobencinarjem. Magari bi dali malce bolj športni izpuh.Voznika in sovoznika v kabini objameta čvrsta in školjkasta športna sedeža, ki znata biti malce utesnjujoča za določene postave. A občutek za volanom je odličen in tudi sedenje je zelo prijetno za hrbtenico. Tudi na zadnjih sedežih se dobro sedi, saj sta tudi malce bolj športno oblikovana, le tisti na sredini je bolj zasilne sorte. No, priznati je treba, da višjim potnikom lahko zmanjka malce prostora za noge. Tudi prtljažnik ni od muh, pod pokrovom pa se skriva še velika in precej praktična luknja, kamor so nekoč dajali rezervna kolesa (pri tem meganu je le komplet za zasilno flikanje). Voznika pozdravi nastavljivi zaslon, na sredini armature pa je velika tablica, ki jo upravljamo z dotiki. Ostalo je nekaj klasičnih tipk za klimatsko napravo, drugače pa je prav vse treba urejati prek zaslona. Poskrbeli so tudi za odlično Bosejevo ozvočenje, avto pa se seveda poveže z vsemi pametnimi telefoni.Avto je bil naphan s sodobnimi asistenčnimi sistemi, od parkirnih senzorjev in kamere in pomoči pri parkiranju prek sistema za ohranjanje vozila na voznem pasu, pomoči pri vožnji in zastojih, aktivnega zaviranja v sili do radarskega tempomata ter sistema za opozarjanje na vozilo v mrtvem kotu in opozarjanje na prečni promet pri vzvratni vožnji. Zelo spodobno. A z vsem tem zraste tudi cena. Staš Ivanc