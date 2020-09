Renaultova elektrifikacija

Zmanjševanje emisij

Captur (desno) in megane (levo) se kot priključna hibrida več deset kilometrov peljeta le na elektriko. FOTO: Gašper Boncelj

Hibridni clio

3–5

ur potrebuje baterija priključnega hibrida, da se napolni.

Elektrificirana captur in megane

Samodejni menjalnik prispeva k udobni vožnji, na voljo je poseben program za močnejše rekuperiranje zavorne energije.

Manjši prtljažniki

Renault je svojega električnega pionirja zoeja predstavil že pred časom, zdaj pa ob zaostrenih emisijskih zahtevah vstopa na drugačen električni vlak, na katerem elektriko kombinira z bencinskim pogonom. Pri tem ima svojevrsten pristop od modela do modela.»V letih 2020–2030 bomo morali povprečne izpuste ogljikovega dioksida zmanjšati za 37 odstotkov,« pravi direktor družbe Renault Nissan Adriatic. To so evropsko uzakonjene zahteve, s katerimi se srečuje vsa avtomobilska industrija.Francosko podjetje ima sicer že elektriki popolnoma posvečen model renault zoe, takšen bo tudi električni twingo, drugače kot nekoč, ko jih hibridi niso zanimali, pa zdaj vstopajo še na to področje elektrifikacije, kjer si pomagajo z znanjem in izkušnjami ekipe iz formule ena.Tako je njihov najbolje prodajani avtomobil clio dobil hibridno izvedbo, ki se od običajne navzven ne razlikuje veliko, ima pa skrito izpušno cev in na zadku napis e-tech hybrid. Pod motornim pokrovom ima na novo pripravljen 1-6-litrski bencinski štirivaljni motor (moč 103 kW/140 KM). Kot je razložil, inštruktor v Renaultovem izobraževalnem centru, ta agregat nima turbokompresorja, ima pa dve vbrizgalni šobi na valj; med drugim še izboljšan prilagodljivi sesalni kolektor in variabilne odmične gredi ter nizkotlačni sistem vbrizgavanja goriva, na izpušnem delu pa ima še filter za trdne delce.Temu toplotnemu motorju sta dodana dva elektromotorja, eden je pogonski, drugi pa pomožni, ta ima funkcijo zaganjalnika in generatorja, pri pospeševanju pa doda še nekaj moči. Eden bistvenih delov je litij-ionska baterija z zmogljivostjo 1,3 kWh, skupna napetost je 230 voltov.Za prenos skrbi samodejni sekvenčni menjalnik brez sklopke z več načini delovanja. Na prvih kilometrih deloma po podeželskih cestah, nekaj pa po avtocesti, je deloval gladko, avtomobil je precej vozil tudi le na električni pogon, česar naj bi bilo še precej več v mestu. Tam bi bila poraba morda še manjša od tokratne, ki se je po računalniku prikazovala pri 4,8 litra na sto kilometrov; za mesto je na voljo še dodaten vozni program B z močnejšim delovanjem rekuperacije.Istovrstni motor z nekaj več moči (117 kW/160 KM) žene tudi model manjšega športnega terenca renault captur in prenovljeno izvedbo nekaj večjega in dobro znanega megana, najprej v karavanski izvedbi grandtour. Tudi v tem primeru – gre za priključni hibrid – sta dva elektromotorja, je pa zato baterija večja (9,8 kWh) in težja, namesto zračnega ima vodno hlajenje, napetost je 400 voltov. Če je napolnjena, je takšna izvedba sposobna samo na elektriko prevoziti okoli 40 kilometrov in nato nadaljevati vožnjo v hibridnem načinu.Napolni se odvisno od načina polnjenja v treh do petih urah, kolikor je potrebnih na šuko vtičnici, ni pa je mogoče polniti na hitrih polnilnicah. Priključnica za električno polnjenje je na desni strani, za gorivo na levi. Kot je povedal Aleš Jarkovič, je treba denimo pred natakanjem goriva za sprostitev vratc prej pritisniti stikalo na armaturni plošči: računalnik neprodušne posode za gorivo mora preveriti, ali se v njej ne ustvarja tlak; šele ko se razbremeni, da ob odprtju v nas ne bi brizgnilo gorivo, se vratca sprostijo.V vseh pogonskih novincih so armaturne plošče dokaj logično in všečno prilagojene spremljanju načina delovanja vozila, potniška prostornost in sedežna prilagodljivost nista v ničemer okrnjeni, so pa prtljažniki izgubili nekaj prostora, priključna hibrida namreč potrebujeta tudi prostor za kabel. V vseh primerih boste morali biti zadovoljni s seti za popravilo pnevmatike.Cene teh elektrificiranih izvedb niso prav nizke. Tako je za hibridnega clia treba odšteti vsaj 18.700 evrov, za priključnohibridnega capturja in megana grandtour pa od dobrih 28 oziroma 29 tisočakov naprej. j