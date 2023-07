Renaultov zastavonoša, ki ga ne gre spregledati

Renault je na mednarodni razstavi aeronavtike na letališču Le Bourget pri Parizu razkril model rafale – novi kupejevski športni terenec. Po australu in espaceu naj bi bil to naslednji model francoske znamke v zahtevnem srednjem razredu. Vtis je celo, da naj bi bil to trenutno vrh njihove ponudbe.

Letalska zgodovina

V začetku prejšnjega stoletja je Renault motorje z notranjim zgorevanjem izdeloval ne le za kopenska vozila, ampak tudi za vlake in letala. Leta 1933 je kupil francoskega proizvajalca letal Caudron in ustanovil podjetje Caudron-Renault. Letala so poimenovali po vetrovih: tako so tekmovalnemu enosedežnemu letalu za doseganje hitrostnih rekordov nadeli ime rafale.

Verjetno ga bodo postavili na vrh ponudbe.

Devet desetletij kasneje so to ime uporabili za nov avtomobilski model, športnega terenca s kupejevskimi potezami. Rafale naj bi bil prvi model, ki ga je od začetka do konca zasnoval še dokaj novi Renaultov šef oblikovanja Gilles Vidal. Prišel je iz Peugeota in tudi tam že poznamo kakšen model, ki meša linije suva in kupeja.

Hibridni pogon

Renault rafale je dolg 4,71 metra, ima kar zajetno medosno razdaljo 2,74 metra, pa dokaj široka koloteka in tudi precej položno zadnje okno. Njegov dinamični videz naj bi podkrepilo tudi podvozje, ki prinaša večvodilno premo, sistem krmiljenja vseh štirih koles pa še dodatno elektronsko pomoč za čim boljšo lego na cesti.

V pogonskem smislu bo rafale najprej bencinsko-električni samopolnilni hibrid. Že dobro znani sklop z oznako e-tech full hybrid 200 združuje 1,2-litrski bencinski trivaljnik in električni pogon, samodejni menjalnik skrbi za prenos na sprednji kolesi, skupna moč znaša 150 kW. Kasneje bo dosegljiva tudi izvedba z dodatnim električnim motorjem zadaj, torej s štirikolesnim pogonom in sistemsko močjo 225 kW (e-tech 4x4 300). A to bo priključni hibrid, ki naj bi bil sposoben nekaj deset kilometrov prevoziti le na elektriko.

Digitalni kokpit je bil uveden z modelom mégane e-tech electric, zdaj je prilagojen za rafale. FOTO: Renault

Notranjost naj bi bila napredna in na visoki ravni. Napovedujejo vrhunska sprednja sedeža, po trditvah snovalcev naj bi bilo zadaj ugodno prostorno za dva potnika. Prtljažnik bo imel v osnovi spodobnih 647 litrov. Omenjajo veliko panoramsko streho, ki da se bo sposobna ob sončnih žarkih samodejno ravno prav zatemniti.

Renault rafale bo tako kot austral in espace nastajal v Palencii v Španiji. V prodajo pride prihodnje leto, zato je za cene še prezgodaj. Po povedanem sodeč, ga bodo pri Renaultu verjetno postavili na vrh ponudbe, utegne se zgoditi, da bo dražji od australa in espacea.