Renaultov korak naprej potrjuje model austral. Povsem nov športni terenec zamenjuje kadjarja, pri čemer ponuja več modernih linij in udobja ter bolj premijski občutek. Avtomobil nima električnega pogona, a smo zato tokrat preizkusili hibridno različico. Že na zunaj se vidi, da so pri Renaultu temu avtomobilu namenili precej pozornosti. Austral deluje zajetno, v dolžino meri 4,51, v višino 1,62 in v širino 1,83 metra, od tal pa je oddaljen 18 centimetrov. Posebnost so žarometi v obliki črke C, ki omogočajo prilagajanje svetlobe glede na prometne razmere, razvili so jih pri družbi Hella Saturnu...