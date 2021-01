Renaultov e-malček

Voznikov delovni prostor je tako rekoč enak kot v bencinskem modelu, še ključ je treba obrniti pred začetkom vožnje. Ročica menjalnika je seveda namenjena samo izbiri smeri in načina vožnje (običajni ali z večjim delovanjem regeneracije).

Za mesto in okolico

Če boste zadaj vozili otroke, je twingo prav prijazen, saj se vrata odprejo res široko. Za odrasle pa ne pričakujte večjega udobja.

V mestu se izkaže tudi izjemno majhen obračalni krog.

Minimalizem

Dinamičen urbani avto

Motor: sinhronski elektromotor

Največja moč: 60 kW (82 KM) pri 3590–11.450 vrt./min.

Največji navor: 160 Nm pri 500–3590 vrt./min.

Pogon: na zadnji kolesi, samodejni prenos z reduktorjem

Mere (D/Š/V): 3615/1646/1557 mm

Medosna razdalja: 2492 mm

Masa praznega vozila: 1112–1178 kg

Prostornina prtljažnika: 174–219 l

Zmogljivost pogonskega akumulatorja: 21 kWh

Najvišja hitrost: 135 km/h

Pospešek do 100 km/h: 12,6 s

Doseg po WLTP: 190 km

Izpust CO2: 0 g/km

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Cena: 18.990 evrov (brez dodatne opreme in z všteto subvencijo)

Euro NCAP (2014): **** (ocenjen je bil bencinski model)

Čeprav so električni avtomobili lani slavili na prodajni lestvici, tudi pri nas so jih registrirali več kot dvakrat več kot leto prej, v resnici ponudba pri cenovno ugodnejših modelih precej šepa. Zdaj jo dopolnjuje električno gnani renault twingo, made in Slovenia, ki pa z majhnim akumulatorjem meri predvsem na vožnje znotraj občine ali regije.Twingo electric, kot ga imenujejo pri Renaultu Slovenija, nastaja v novomeškem Revozu na istem tekočem traku kot običajni twingo. Res boste morali kar poznavalsko pogledati, da boste zaznali razliko, največji se seveda skrivata spredaj pod motornim pokrovom, kamor so namestili 60-kilovatni električni motor s 160 Nm navora, in pod dnom avtomobila, kjer so akumulatorji z uporabno zmogljivostjo 21,3 kWh. Kdor je že kdaj vozil električni avtomobil, si lahko predstavlja, da toliko energije zadošča za dobrih 100, morda 150 kilometrov vožnje med polnjenjema.Na testu v še ne prav hladnih zimskih razmerah se je izračun izkazal za pravega. Ko smo akumulatorje napolnili (doma čez noč, na polnilnicah v mestu pa v dobrih dveh urah), se je na zaslonu zarisal podatek o 120 do 140 kilometrih dosega. Twingo nas s porabo v mestu ni ravno navdušil, saj nam je niti z uporabo voznega programa B, ki omogoča večjo regeneracijo, ni uspelo zmanjšati bistveno pod 18 kWh/100 km.Najugodnejšo porabo smo dosegli na lokalnih cestah z nežnim dodajanjem moči, a tudi takrat ne pod 16 kWh/100 km. Takoj ko smo se podali na avtocesto, se je energija hitro izgubljala, pri mešani vožnji je treba tako bolj računati na 100 kilometrov dosega kot kaj več.S tem se seveda zmanjšuje twingova uporabnost v času, ko bi lahko z njim prečesali vsaj Slovenijo. Drugače je kajpada med vsakodnevnimi krajšimi vožnjami po mestu in okolici, zanje bo tudi električni twingo kar prijeten sopotnik, a z zavedanjem, da ga vsak dan znova napolnite.Kakšne večje prilagoditve električni twingo v primerjavi z bencinskim ni doživel. Kabel je treba vtakniti na isto mesto kot cev točilnega aparata na bencinski črpalki, na zunaj se modela razlikujeta zgolj po barvnih poudarkih na maski in dodani črti na robu. Prilagodili niso niti načina zagona motorja, saj je zanj treba dobesedno obrniti ključ, a se potem seveda ne zgodi nič, le ročico lahko prestavite v položaj R, D ali N in se odpeljete. Ročna zavora je ostala klasična, prav tako merilniki, serijski je klasični tempomat z nerodno, pod prestavno ročico postavljenim stikalom za vklop oziroma preklop na omejevalnik hitrosti.V twingu se dokaj dobro sedi spredaj, zadaj odrasli slabše, je pa vstop na zadnja sedeža preprost, saj se vrata odprejo pod zelo velikim kotom – kar olajša tudi posedanje otroka v otroški sedež. Prtljažnik je prav tako minimalističen, povrhu ga v električnem avtomobilu zasedata še kabla.Elektrika daje avtomobilu seveda več dinamike, z mesta do stotice boste prišli tri sekunde hitreje kot z bencinskim.Končna hitrost je s 135 km/h ravno pravšnja za večino evropskih avtocest in takšna ostane tudi, če se te vijejo v hrib, kjer se električni twingo ne upeha. Na običajnih cestah mu pri tem pomaga zadnji pogon, v mestu pa boste zadovoljno izrabljali izjemno majhen obračalni krog. Dobrih 200 kilogramov dodatne teže zaradi akumulatorjev prispeva k precej ugodni legi na cesti, vzmetenje jo presenetljivo dobro prenaša, tako da ni nobenega poskakovanja niti na cestnih izboklinah.Saj na koncu se vam električni twingo kar prikupi, le daljše izlete z njim boste morali malo bolj načrtovati. Je pa res, da četudi je med najcenejšimi, ni poceni. Različica s tretjim opremskim paketom in všteto subvencijo vas bo v osnovi stala skoraj 19 tisočakov.