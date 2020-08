Renault twingo intense TCe 95 EDC: Avtomatizirani malček

Zadnji pogon

Čeprav je dostop do zadnjih dveh sedežev zaradi zadnjega para vrat olajšan, to ni okolje za visokorasle.

Motorna poskočnost

Čeprav je dostop do zadnjih dveh sedežev zaradi zadnjega para vrat olajšan, to ni okolje za visokorasle.

Korektna notranjost

Renault twingo intense TCe 95 EDC



Renault twingo intense TCe 95 EDC

Motor: trivaljni turbobencinski motor

Gibna prostornina: 898 cm3

Največja moč: 68 kW (92 KM) pri 5500 vrt./min.

Največji navor: 134,7 Nm pri 2500 vrt./min.

Pogon: na zadnji kolesi, 6-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1043 kg

Mere (D/Š/V): 3615/1646/1541 mm

Medosna razdalja: 2492 mm

Prostornina prtljažnika: 210 l

Posoda za gorivo: 35 l

Najvišja hitrost: 165 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 12,1 s

Poraba goriva: 5,6–6,1 l/100 km

Izpust CO2: 127–137 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Maloprodajna cena: 14.710 evrov

Euro NCAP: **** (2014)

Francoskega malčka, ki je pred časom doživel blago kozmetično prenovo, smo na naših straneh že spoznavali. Tokrat smo ga vzeli še bolj pod drobnogled, saj smo se z njim družili dober mesec dni in preverjali, kako se obnese v različnih vlogah, in sicer kot urbano vozilo, kot drugi avtomobil pri hiši in kot avtomobil za daljša potepanja – o njih bomo pisali v eni od prihodnjih številk Obratov, v tej pa bolje spoznajmo malega francoza.Aktualni twingo je v marsikaterem pogledu precej drugačen od svojih generacijsko starejših predhodnikov. Pri njem boste zaman iskali pogonski stroj med prednjima kolesoma. Zaradi inženirske sorodnosti z Mercedes-Benzovim smartom je slednji nameščen v zadnji del vozila, kjer poganja zadnji, ne pa prednji kolesni par. A to verjetno veste že lep čas. Bolj ključno se zdi, da gre v danem primeru za precej poskočen avtomobil, ki deluje med mestnimi avanturami s 6-stopenjsko avtomatiko precej udobno in brezskrbno.Pa nič ne opleta z zadkom, kot je to nekoč veljalo za avtomobile s pogonom na zadnji kolesni par, da ne bo strahu! Malček se precej suvereno vozi celo po snegu, njegova okretnost pa je na račun zadnjega pogona na ozkih mestnih ulicah bolj izrazita, kot bi bila sicer.Trivaljni in s turbo polnilnikom podprt 0,9-litrski bencinski stroj ponuja ob polnem plinu 68 kW (92 KM), kar pomeni, da se lahko s tem twingom suvereno voziš tako po mestu kot po avtocestah. Res je, da malček pri najvišjih in temu primerno pri nas ne več legalnih hitrostih ne deluje tako zelo stabilno, kot bi morda deloval s prednjim pogonom. Temu podoben občutek poraja vožnja po avtocesti ob močnem bočnem vetru, kjer je treba vedeti, da je današnji twingo s petimi vrati in temu primerno veliko bočno površino drugačen od svojih predhodnikov.Všečno deluje samodejni menjalnik z dvema sklopkama, kar je za twingov razred prej izjema kot pravilo. Avtomatika deluje večinoma gladko in dobro sledi voznikovim željam in potrebam. Le občasno se zgodi, da je kakšna menjava prestave za odtenek bolj groba, kot bi morda pričakovali, a je treba vedeti, da tukaj odpadejo subjektivne primerjave s pogonsko večjimi in zmogljivejšimi stroji. Menjalnik omogoča med drugim ročno izbiro prestav, nima pa osvetljene prestavne kulise. Twingo nima niti obvolanskih stikal, kar je glede na cenovni razred pričakovano.Ima pa galski malček stikalo za ekonomično vožnjo, kjer izbira menjalnik višje prestave hitreje, kot jih večina. Poraba goriva seže sicer do največ 9 litrov, kar velja predvsem v mestu. Povprečna kombinirana poraba dosega sicer večinoma 6 litrov neosvinčenega bencina na 100 kilometrov. Zaradi relativno majhne 35-litrske posode za gorivo – njen pokrovček še vedno odklepamo in zaklepamo s ključem – doseže avtonomija nič razburljivih 500 kilometrov.V kabini prevladujejo v danem primeru črne in bele barve; seveda obstajajo drugačne, bolj živahne barvne kombinacije. Je pa twingo relativno plastičen in enostaven, ko teče beseda o notranjih materialih. Premore le analogni prikaz hitrosti, merilnik zaloge goriva in zaslon potovalnega računalnika. Merilnika vrtljajev ni! Najdeš pa v tem okolju od prenove naprej lepši in sodobnejši infozabavni sistem, ki podpira AppleCar in Android Auto. Bolj ostane v spominu v usnje oblečen volanski obroč s športno obarvanim videzom.Je pa nastavljiv le višinsko, kar ne prispeva k ergonomski odličnosti. Naslona prednjih sedežev v twingu sta izdelana iz enega kosa, torej brez nastavljivega vzglavnika, kar lahko moti. Sta pa udobna – vsaj dokler nimamo opravka z dolgimi potmi. Čeprav je dostop do zadnjih dveh sedežev zaradi zadnjega para vrat olajšan, to ni okolje za visokorasle. Zadnji bočni stekli sta za nameček pomični le za nekaj centimetrov navzven. Da ne gre za velikanski avto, odkriva še 210-litrski prtljažnik, pod katerim je nameščen motor, kar pa ne pomeni, da se prtljažnik pregreva kot pri kakšnem športnem avtomobilu z zadaj nameščenim strojem.Rahlo prenovljeni twingo, za katerega je treba v testnem primeru odšteti slabih 15 tisoč evrov, ni najlepši mali avtomobil na svetu. Deluje pa francoz iz gensko nemške naveze v marsikaterem pogledu všečno in med vožnjo prijetno, kjer se zna odločitev za samodejni menjalnik marsikomu priljubiti.