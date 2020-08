Recept za učinkovito domače škropivo

Z rastline paradižnika redno odstranjujemo spodnje liste, ki bi se sicer dotikali mokre zemlje.

Bučke in kumare redno pobiramo, da spodbudimo cvetenje. FOTO: Yuliasoboleva/Getty Images

V prvi polovici meseca posejemo kitajsko zelje, ki ga bomo pobirali oktobra in novembra.

Avgust je eden tistih mesecev, ki se jih vrtičkarji najbolj veselijo. Plodovke bogato obrodijo, tudi če so sadike na vrt romale nekoliko pozneje, a hkrati je to mesec, ko se vreme v primerjavi z vročim julijem nekoliko skisa, več je dežja, ta pa jo lahko rastlinam zagode. Sploh paradižnik ne mara pretirane vlage, še posebno ne kadar rodi in se plodovi že barvajo. Na rastlinah se hitro razvije plesen, ki jo bo težko zatreti, če jih nismo proti njej škropili že prej.K sreči obstaja nekaj povsem naravnih pripravkov, ki bodo v pomoč, sestavine zanje pa se najverjetneje najdejo v vsaki kuhinji. Za ekološki fungicid, tudi insekticid, potrebujemo žlico sode bikarbone, pet litrov vode, dve žlici olja in še dve žlici detergenta za pomivanje posode ali tekočega mila. Vse vlijemo v steklenico z razpršilom ter dobro premešano in pretresemo, nato pa poškropimo dele rastline, kjer se je začela pojavljati plesen. Da se ta ne bo širila, bo poskrbela soda bikarbona, olje in detergent pa, da bo soda lažje pronicala v rastlino in z njene površine ne bo prehitro izhlapela ali zdrsnila. S pripravkom škropimo vsakih nekaj dni, odvisno od trdovratnosti plesni, še posebno takoj po dežju. Da se ne bi razvila na paradižniku, je treba redno odstranjevati njegove spodnje liste, ki bi se sicer dotikali mokre zemlje. Pravzaprav je dobro odstraniti vse spodnje liste do plodov, ko jih rastlina razvije in začno rdečeti. Tako jih bosta svetloba in toplota lažje dosegli, za fotosintezo pa bodo skrbeli listi na zgornjem delu rastline. Poleg paradižnika avgusta pobiramo še papriko, kumare in bučke, in sicer čim bolj sproti, saj bomo tako spodbudili nastajanje novih cvetov in posledično novih plodov.To ni le čas za pobiranje plodov, še vedno lahko kaj tudi posejemo. V prvi polovici meseca je pravi čas za setev kitajskega zelja, ki ga bomo pobirali oktobra in novembra. Posejemo belo in črno redkev, repo, rdečo peso, radič, zimske solate, kot so posavka, bistra in nansen, pa motovilec, špinačo in blitvo ter korenje.