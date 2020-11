Razveselite otroke: potičke za ptičke

Za različne oblike uporabimo modelčke za piškote.

Kaj potrebujemo

loj ali kokosovo maščobo

želatino

ptičjo hrano

modelčke za piškote/mafine

slamico

vrvico

Izdolben olupek pomaranče

Tradicionalno ptičjo potičko pripravljamo iz živalske masti, recimo iz govejega loja, ki ga lahko nadomestimo tudi s kokosovim maslom. Če želimo ustvariti bolj trdne oblike, nam bo prav prišla želatina.Vrelo vodo zlijemo v veliko posodo. Dodamo želatino in mešamo, dokler se ne stopi. Dodamo ptičjo hrano in dobro premešamo. Na papir za peko položimo modelčke za piškote in jih napolnimo z mešanico. Modelčki naj bodo tako polni, da vsebina že sili nekoliko čez rob.Vsebino potlačimo z žličko. Slamico razrežemo na štiri dele in jo zapičimo k vrhu vsakega napolnjenega modelčka. To bo luknjica, skozi katero bomo pozneje napeljali vrvico. Počakamo 15 minut, da se mešanica malce ohladi, potem pa modelčke za piškote (da bo bolj zabavno, naj bodo različnih oblik) s papirjem za peko vred položimo v hladilnik. Po eni uri jih vzamemo ven in previdno odstranimo najprej slamice, nato pa še modelčke. Skozi luknjice napeljemo vrvice in obesimo potičke na balkon ali vrt – seveda tako, da bomo lahko opazovali ptičje prehranjevanje.Če za potičke izberemo kokosovo ali živalsko mast, jo najprej v ponvi stopimo. Nato dodamo ptičjo hrano, mešanico pa z žlico razporedimo v model za mafine ali miniaturne potice. Ohladimo. Glede na obliko modelov se odločimo, ali si bomo pomagali s slamicami (za luknjo, skozi katero se napelje vrvica) ali ne. Če mešanica ni zelo trdna, si lahko pomagamo z izdolbeno polovico lupine grenivke ali pomaranče: lupino napolnimo s ptičjo mešanico z maščobo.Na zgornjem robu naredimo od tri do štiri luknjice in skoznje napeljemo vrvico. Potičko obesimo na vejo drevesa tako, da se vse nitke, napeljane z roba lupine nad skledico, ki jo tvori lupina, združijo v eno točko. Tako potičke visijo na vejah v nekakšni skledici iz polovice lupine iz agrumov.