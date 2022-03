Razstava traktorjev: predstavlja se kar 350 blagovnih znamk (FOTO)

V Celju ta teden med 9. in 13. marcem poteka 3. sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech. Organizatorji navajajo, da se predstavlja 115 razstavljavcev s 350 blagovnimi znamkami. Dogodek ima bogat spremljevalni program.

Sejem ni odvisen od vremena, saj so stroji prikazani v halah.

Na sejmu ni vseh ponudnikov kmetijskih strojev, ki jih imamo v Sloveniji. Nekateri pravijo, da je to zaradi še vedno problematičnih covidnih razmer, drugi navajajo druge razloge. Na splošno imamo v Sloveniji kar precej sejmov kmetijske tehnike, za razstavljavce pa je to tudi velik strošek. Imamo tudi regionalne sejme, proizvajalci in zastopniki pa imajo še t. i. hišne sejme ali dneve.

Traktorjev ni manjkalo

Osnovni stroj za kmetijsko pridelavo je traktor in teh je bilo kar veliko. V Sloveniji smo lani sicer kupili 1388 novih, vseh registriranih pa je bilo konec lanskega leta 116.707.

350 blagovnih znamk se predstavlja.

Prednost Agritecha je, da so stroji prikazani v halah, tako da sejem ni odvisen od vremena. Nekaj je razstavljenih tudi zunaj, kjer vse sejemske dni potekajo testne vožnje različnih proizvajalcev. Odvijale so se tudi demonstracije delovanja gozdarskih strojev, cepilnikov drv, žaganja hlodov s krožno žago s trakom in gozdarskih prikolic z dvigali. Na slikah je izbor nekaj traktorjev.

Nekaj strojev je bilo razstavljenih tudi zunaj sejemskih hal. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Agromehanika je začela prodajati tudi indijske traktorje Avenger. Na leto jih lahko izdelajo do 45.000. Na sliki je avenger 26, ki ima 26 KM, štirikolesni pogon in menjalnik 6+2, tehta pa 1210 kg. Nekaj jih je v Sloveniji že prodanih. Šlo naj bi za cenovno dokaj ugodne stroje, namenjene majhnim kmetijam.

ITRO Štore je prvič v Sloveniji predstavil serijsko izdelan traktor new holland T6.180 methane power, ki za pogon uporablja metan (CNG, biometan). To gorivo omogoča bistveno zmanjšanje emisij CO2. Traktor ima 132 kW (180 KM) maksimalne moči po ISO 14396.

Italijanski Goldoni ponuja limited edition traktorje v novi oranžni kovinski barvi. Po želji kupca ga pobarvajo v katero koli barvo. Goldoni ima z novim lastnikom tudi nov logotip.