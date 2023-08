Razmišljate o kastraciji psa - to je alternativa

"Kirurška kastracija je trajna in nepovratna. To je poseg, ki se opravlja v splošni anesteziji, pri katerem se odstranijo testisi, medtem ko se kemična kastracija opravlja brez anestezije. Pod kožo med lopaticami se vstavi hormonski vsadek, ki zavira nastajanje določenih hormonov. S tem dosežemo začasno sterilnost. To pomeni, da spermiji ne nastajajo več, testisi se začasno zmanjšajo. Postopek kemične kastracije je zelo hiter in povzroči zelo malo bolečine. V bistvu je postopek tak, kot je čipiranje mladiča, traja pa par sekund," pojasni Zora Kučuković iz Zamba veterine.

