Razkrivamo zakaj se dražijo e-avtomobili

Prodaja električnih avtomobilov je v svetovnem pogledu lani dosegla res veliko rast, tudi letos je bilo v prvih mesecih tako. A vsaj kratkoročno je po oceni mednarodne agencije za energijo (IEA) ena največjih ovir za njihovo nadaljnjo uveljavitev višanje cen surovin, ki jih proizvajalci potrebujejo za baterije električnih vozil.

Kot v študiji o električnih avtomobilih (Global Electric Vehicle Outlook 2022) ugotavlja agencija, so bile maja letos cene litija kot surovine najmanj sedemkrat višje kot v začetku lanskega leta, močno so se dvignile tudi cene niklja in kobalta.

Položaj je poslabšal še napad Rusije na Ukrajino, saj sicer iz Rusije pride petina dobav niklja, primernega za baterije. Če bi cene omenjenih surovin ostale na tej ravni in se vsi drugi dejavniki ne bi spremenili, bi se lahko končna cena baterijskih sklopov povečala za 15 odstotkov, kar bi pomenilo spremembo dolgoletnega trenda zniževanja te cene.

Odvisnost od Kitajske

Evropske države in ZDA sicer spodbujajo industrijsko politiko v smeri razvoja domačega pridobivanja in tudi nadaljnje proizvodnje sestavnih delov za baterije, a to ne gre niti približno hitro.

3/4 litij-ionskih baterij proizvedejo na Kitajskem.

Po podatkih IEA je trenutno več kot polovica industrijskih zmogljivosti za predelavo litija, kobalta in grafita na Kitajskem, tam proizvedejo kar tri četrtine litij-ionskih baterij na svetu, imajo 70 odstotkov vseh proizvodnih zmogljivosti za katode in 85 odstotkov za anode. Če se tam dogajajo ustavitve proizvodnje, povezane z epidemijo koronavirusa, je to za Evropo še toliko bolj neugodno. Na stari celini je sicer ogromno naložb v tej smeri, a dejstva so kruta: na Evropo trenutno odpade komaj 7 odstotkov svetovne proizvodnje baterij za avtomobile.

Tudi sicer so lani več kot polovico električnih avtomobilov na svetu izdelali na Kitajskem, država pa tega vodstva ne namerava izpustiti iz rok. Če se malce vrnemo na začetek, po podatkih IEA je bilo lani po svetu prodanih rekordnih 6,6 milijona baterijskih električnih avtomobilov in priključnih hibridov, to je bilo dvakrat toliko kot predlanskim, vsak teden so jih prodali več kot v celotnem letu 2012.

V lanski številki je približno polovico prodaje (3,3 milijona) predstavljala Kitajska, močna je bila ob veliki rasti Evropa z 2,3 milijona, bolj zadaj pa ZDA s 650 tisoč primerki.

Različne cene

Letos je bila prodaja v prvih treh mesecih prav tako še dobra, globalna številka je dosegla 2 milijona ali za 75 odstotkov več kot v lanskem prvem četrtletju. Je pa seveda vprašanje, kakšne bodo številke ob koncu leta. Iz koncerna Volkswagen je na primer nedavno prišla izjava, da so glede električnih avtomobilov do konca leta razprodani – kar koli to že pomeni.

V koncernu Volkswagen so glede električnih avtomobilov do konca leta razprodani.

Bolj bode v oči drug podatek. V naših testih električnih avtomobilov vselej opozarjamo na visoko ceno teh izdelkov. Tudi IEA ugotavlja, da je na večini trgov v povprečju za 45 do 50 odstotkov višja od cene avtomobilov s klasičnim pogonom, medtem ko je na Kitajskem razlika le 10 odstotkov.