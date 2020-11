Razkošje okusov v drobnih rastlinah

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mlade rastlinice so izvrsten vir mineralov in vitaminov. FOTO: Sdstockphoto/Getty Images

Z mešanjem semen lahko ustvarimo zanimive vzorce, tako po barvi kot okusu.

Pozimi iščemo vse mogoče načine, kako priti do čim več sveže zelenjave. V vodi gojimo kalčke, v loncih na okenskih policah zelišča, še ena zanimiva možnost pa je gojenje mikrozelenjave. Pravzaprav nič posebnega, gre za zelenjadnice, ki sicer rastejo na vrtu, uživamo pa jih takoj, ko mlade rastlinice poženejo nekaj listov.Za gojenje v obliki mikrozelenjave so primerne tako rekoč vse zelenjadnice, pri katerih sicer uživamo liste in stebla. Dobre so solatnice, zelje, cvetača, ohrovt, špinača, blitva, pesa, repa, rukola pa tudi nekatere rastline, ki sicer razvijejo plodove, na primer grah ali fižol. Odlična je azijska zelenjava, tudi zelišča lahko gojimo na tak način. Mikrozelenjavo bomo najbolj enostavno vzgojili na posebnih setvenih pladnjih, ta imajo priloženo blazinico iz mikrovlaken, ki ji ni treba dodajati substrata oziroma zemlje. Vsako naslednjo setev opravimo na novo blazinico. Seveda lahko sejemo tudi v substrat, na navadne pladnje ali v druge posode, na primer dekorativne.Dovolj bo, če nasujemo dober centimeter substrata, posejemo seme in še čisto na tanko potresemo s substratom. Med rastjo skrbimo, da bo substrat ali blazinica vseskozi vlažna, nikakor pa ne mokra, voda ne sme zastajati. Rastline lahko pršimo s postano vodo. Pladnje oziroma posode postavimo v prostor, kjer je sobna temperatura okoli 25 stopinj, ne pa pod 16 ali nad 25, prav tako poskrbimo, da bodo stali na osvetljenem prostoru.Za mikrozelenjavo kupimo običajna semena, ki jih sicer sejemo na vrtu, priporočeno je, da so ekološko pridelana. Sejemo posamezne rastline ali mešanice, prodajalci ponujajo tudi mešanice za mikrozelenjavo. Z mešanjem semen lahko ustvarimo zanimive vzorce, tako po barvi kot okusu, na primer med zelene rastline posejemo rdeč radič. Če želimo, da bodo hitreje vzklila, jih pred setvijo za nekaj ur namočimo v vodi. Kalitev pospešimo tudi, če pladenj pokrijemo s prozorno kuhinjsko folijo, ki jo odstranimo, ko semena vzkalijo. Večina zelenjave bo do velikosti, primerne za uživanje, zrasla v približno dveh tednih, takrat jih porežemo in enostavno posejemo nove.Seveda lahko mikrozelenjavo tudi kupimo v bolje založenih živilskih trgovinah, vendar preverimo, ali je res sveža. Ko jo enkrat porežemo, zelo hitro izgubi hranilno vrednost.