Razglednik nad Tolminom (FOTO)

Med Mostom na Soči in Tolminom opazimo oznake za vas Poljubinj. Usmerijo nas na stransko cesto, po kateri se pripeljemo v vas. Tam nas oznake usmerijo na levo proti planinam Razor in Stador. Kar več kilometrov se vzpenjamo po ozki, strmi, toda vsaj asfaltirani cesti. Pazljivo, saj je ozka in izza ovinka se lahko hipoma prikaže nasproti vozeče vozilo! Cesta nas kar po nekaj kilometrih vožnje pripelje do razpotja, že na robu planine.

Na vrhu FOTO: Janez Mihovec

Gori nas pričaka lesen križ.

Parkiramo in od tu naprej je treba iti peš. Prečkamo planino in njene koče, od katerih so nekatere v prav luksuzni izvedbi in novejšega datuma, ter na drugi strani vstopimo v gozd. Kar nekaj časa se vzpenjamo po gozdu. Na višini kakih 1300 metrov stopimo na prosto in se podamo na širno planino, ki sestavlja cel vrh gore. Z leve se nam priključi pot s planine Stador. Še naprej se počasi dvigujemo, in sicer do vršnega grebena. Z njega se nam odpre pogled na mogočen greben Spodnjih Bohinjskih gora. Na grebenu zavijemo ostro v desno in po nekaj minutah se povzpnemo na vrh 1475 metrov visoke Kobilje glave. Pričakata nas lesen križ in razgled daleč naokoli.

Pogled na venec Bohinjskih gora FOTO: Janez Mihovec

Kobilja glava sama po sebi ni kaj posebno zanimiva gora. Tisto, kar pri njej velja, je razgled: na Soško dolino in Baško grapo globoko spodaj ter Julijske Alpe, ki se dvigajo prav za njenim hrbtom.

Izhodišče FOTO: Janez Mihovec