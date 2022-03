Razgledni stolp na stičišču štirih občin: visok je kar 18 metrov (FOTO

Če se iz Gornje Radgone po cesti odpeljete proti Ptuju, boste nekje na koncu občine Sveti Jurij ob Ščavnici, že mimo znamenitega mlina na veter na Stari Gori, naleteli na še eno zanimivo izletniško destinacijo – Gomilo. Gre za 352 metrov visoko vzpetino v Slovenskih goricah na stičišču štirih občin: Juršinci, Sveti Tomaž, Ljutomer in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Iz Svetega Jurija ob Ščavnici je do Gomile 9 km lepe ceste.

Na Gomili poleg hiš zaselka Senčak stoji 18 metrov visok kovinski razgledni stolp. Postavili so ga leta 1991 namesto starega lesenega, ki je bil tudi opazovalnica jugoslovanske armade, a ga je podrlo neurje. Z Gomile se odpira lep razgled po Slovenskih goricah in preko Murskega polja do Prekmurja ter čez Ptujsko polje in Haloze do Boča, Donačke gore in Maclja vse do Medvednice. Stolp so posvetili Janezu Puhu (1862–1914), slavnemu domačinu iz bližnjega zaselka Oblaček, in sicer ob 130. obletnici izumiteljevega rojstva.

Postavili so ga ob 130. obletnici rojstva Janeza Puha.

Na južnih pobočjih Gomile in sosednjih gričih uspevata vinska trta in sadno drevje, severne strani so porasle z listnatim gozdom. Člani Turističnega društva Gomila so s prostovoljnim delom zgradili tudi turistični dom, v bližini je kmečki turizem Matije in Lizike Slaček, ki ponujata 12 ležišč. Ob stolpu stoji kapelica, obratuje pa tudi okrepčevalnica. Na stolp se lahko povzpnete brezplačno, vendar pazljivo, še posebno tisti, ki se bojite višine. Na vrhu je skrinjica z vpisno knjigo in žigom. ​

Skrinjica z vpisno knjigo in žigom

Prostori turističnega društva