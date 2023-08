Razgled z višinske ploščadi na skoraj 400 metrov

V brežiški občini bodo dobili višinsko razgledno ploščad. Zrasla bo na skoraj 400 metrov visokem Sv. Vidu ali Šentviški gori nad Čatežem in Brežicami, do koder vodi nekaj manj kot enourna pohodniška pot. Od tam se odpira širok razgled na Posavje s Krško-Brežiškim poljem, na t. i. brežiška vrata in naprej proti Zagrebu, Hrvaški ter Panonski nižini.

Predlog izgradnje razgledne ploščadi na Sv. Vidu so na brežiški občini takoj podprli. Gre za strateško naložbo vzpostavitve privlačne turistične točke na priljubljeni pohodniški točki, ocenjuje brežiški župan Ivan Molan. Namen projekta razgledne ploščadi je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture in njeno izboljšanje, pa tudi dvig zavesti o pomembnosti naravne in kulturne dediščine ter njeno vključevanje v turistično ponudbo, so še zapisali.

Pripravili več pobud za prenovo

Na ploščad, ki jo načrtujejo zgraditi do konca leta, bodo namestili klop, daljnogled in šestmetrski drog z državno zastavo. Vrednost projekta ocenjujejo na nekaj več kot 170.000 evrov, 110 tisočakov bo prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

V okviru priprave strategije razvoja turizma na Brežiškem so sicer pripravili več pobud za prenovo oz. vzpostavitev privlačnih turističnih točk. Občina je tako prenovila zgodovinska železna mostova prek Save in Krke pri Brežicah, leseni most v Cerkljah ob Krki in mestni vodovodni stolp s paviljonom. V prenovi je leseni most čez Krko na Borštu.