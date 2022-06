Ideja za izlet: po razgled na zgodovino

Svet ob sotočju Idrijce, Bače in Soče je poseljen že tri tisočletja, vse od bronaste dobe. Osrednji del je nekakšen pomol nad Sočo, ki je bil nekoč naravna obramba pred vsiljivci. V 20. stoletju so tam arheologi odkrili kar 7000 grobov –​ dokaz, za kako pomembno naselbino je šlo. Dandanes ima mesto seveda drugačno podobo, saj je pod naseljem akumulacijsko jezero elektrarne, ki s svojo smaragdno barvo privlači številne obiskovalce.

Nad vasjo se na 577 metrih nadmorske višine dviga razgledišče Senica, od koder se vidi po precejšnjem delu Soške doline. Iz Mosta na Soči je do vrha slaba ura hoda. Zapeljemo se iz vasi proti bližnjemu Modreju. Pri parkirišču za obiskovalce zavijemo na cesto, ki vodi proti še eni vasici: Bači pri Modreju. Na prvem primernem mestu pustimo avtomobil in markacije nas usmerijo v klanec.

Most na Soči, nekoč Sveta Lucija

Pot, ki vodi proti vrhu, je presenetljivo široka skoraj ves čas, razlog za to pa je očiten, hodimo namreč po poteh soške fronte. Most na Soči je bil pred stoletjem izrednega strateškega pomena, tam je Bohinjska železnica prišla tako rekoč do frontne črte. Avstro-ogrska vojska je morala to življenjsko pomembno oskrbovalno pot ohraniti za vsako ceno, zato je na drugi, desni strani Soče stalo edino tamkajšnje mostišče, ki je tri leta vojne uspešno ščitilo železniško postajo v dolini, čeprav je bilo pod hudim udarom italijanske vojske, ki si je prizadevala osvojiti vrhova Mengore in Cvetje. Avstrijska vojska je zato zgradila tudi drugo obrambno linijo, in to prav na poti na razgledišče Senica.

Ves čas vzpona hodimo po gostem gozdu. Šele tik pred ciljem se pot nekoliko položi in nas popelje do razgledišča nad prepadom in odpre se lep razgled na Most na Soči, na Mengoro in Cvetje ter Soško dolino proti Tolminu in Krnskem pogorju.