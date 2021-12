Razglasili najboljše kampe

Na spletni strani avtokampi.si so tudi letos pripravili izbor za naj kamp Adria, kjer so obiskovalci strani lahko glasovali za najboljše. V sklopu hrvaškega kamping kongresa, ki je potekal v Termah Tuhelj, so podelili nagrade tistim, ki so prejeli največ glasov.

Med manjšimi je prvo mesto osvojil kamp Kolpa iz Vinice.

Letošnji zmagovalci v izboru za najboljše kampe iz Slovenije so River Camping Bled, kamp Kolpa iz Vinice, Glamping Ribno Bled in postajališče za avtodome Kostanjevica na Krki. Največ glasov kampistov so na Hrvaškem dobili kampi Valkanela in Polidor iz Istre, Čikat in Rapoča s Kvarnerja in Straško ter Lupis iz Dalmacije. Med nudističnimi kampi je šla prva nagrada kampu Koversada, najlepše mobilne hišice pa imajo v kampu Aminess Maravea Resort v Novigradu.

Letošnja sezona je bila glede na epidemične razmere odlična. Kampi po Sloveniji beležijo 1,8 milijona prenočitev, kar je za 22 odstotkov več kot lani. Skoraj polovica, kar 45 odstotkov, je bilo domačih gostov, kar je posledica možnosti plačila kampiranja s turističnimi boni. Med tujimi gosti so na prvem mestu Nemci, sledijo Nizozemci in Čehi.

Hrvaški kampi so imeli še boljšo sezono in so do konca oktobra ustvarili 17,5 milijona prenočitev, kar je za 90 odstotkov več kot lani. Slovenskih kampistov je bilo za 24 odstotkov več kot lansko sezono, skupno so ustvarili 2,6 milijona prenočitev, največ v Istri in Kvarnerju. S 7,5 milijona prenočitvami so sicer na prvem mestu nemški kampisti, za slovenskimi na drugem pa so na tretjem mestu z 1,7 milijona prenočitvami gostje iz Avstrije.

Zaradi ukrepov se je sezona začela šele junija.

Med večjimi slovenskimi kampi je prvo nagrado prejel River Camping Bled, ki je osvojil drugo nagrado tudi v kategoriji mobilnih hišic. Gre za odličen kamp, ki deluje šele drugo sezono in navdušuje z bogato dodatno ponudbo, kamor med drugim spadajo ogrevan bazen, kolesarski park in veliko otroško igrišče. Na drugem mestu je kamp Bled, na tretjem pa kamp Menina iz Savinjske doline.

Med manjšimi, ki so zelo priljubljeni med gosti, ki si želijo mirnih počitnic, je prvo mesto osvojil kamp Kolpa iz Vinice. To je lepo urejen kamp, kjer ponudbo dopolnjuje nekaj mobilnih hišic in do kolesarjev prijaznih glinenih sobic. Na drugem mestu je kamp Big Berry v Primostku, kjer so letos uredili 30 parcel ob reki Kolpi, na tretjem pa kamp Korita v zgornjem Posočju.

V kategoriji najboljši glamping resort je prvo mesto osvojil letos prenovljeni Glamping Ribno. Manjšim lesenim hišicam na drevesih so dodali večje glamping hišice, opremljene s savno in leseno kadjo z vročo vodo. Na drugem mestu je glamping vasica z luksuznimi šotori Olimia Adria Village v Termah Olimia, na tretjem pa Herbal Glamping z Ljubnega ob Savinji.

Najlepše mobilne hišice ima kamp Aminess Maravea Resort v Novigradu.

Slovenija gostom z avtodomi ponuja tudi postajališča. Uporabniki so največ glasov podelili PZA Kostanjevica na Krki, kjer so pohvalili urejenost in odlično lokacijo, ki poleti omogoča tudi uživanje ob reki. Na drugem mestu je PZA Planica, na tretjem pa PZA Bioterme.