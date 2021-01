Rastlinjaki do 1 ha brez gradbenega dovoljenja

Do spremembe, ki jo je prinesel tretji sveženj zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (PKP 3) maja 2020, je bilo namreč treba za rastlinjak, večji od 150 m², pridobiti gradbeno dovoljenje s projektom, ki je zahteval obsežno dokumentacijo z dolgotrajnimi postopki pridobivanja različnih soglasij in dovoljenj. Po novi ureditvi pa do 1 ha veliki rastlinjaki, izdelani in na kmetijskem zemljišču postavljeni kot industrijski izdelek, veljajo za enostavne objekte.Več na deloindom.si