Rastline, ki so kot za nalašč za poletje

Če se ne moremo odločiti, kateri cvet podariti ob posebni priložnosti, si lahko pomagamo s cvetlicami, ki ponazarjajo oziroma so značilne za mesec, v katerem nekaj praznujemo, vsak cvet ima tudi simbolni pomen. S tem si lahko pomagamo tudi, ko se odločamo za okrasne zasaditve. Če smo denimo rojeni avgusta ali v tem mesecu praznujemo pomembno obletnico, se denimo odločimo za mak ali gladijole. Slednje so še posebno priljubljene zaradi raznovrstnih barv, saj cvetijo v rdečih, rožnatih, vijoličnih, rumenih, oranžnih in belih odtenkih, simbolizirajo pa močno osebnost, iskrenost, zvestobo in čast. Prav zaradi njihovega simbolnega pomena jih v mnogih kulturah podarjajo ob 40. obletnici poroke.



Mak, ki ga večinoma poznamo kot divjo rastlino, ki se običajno zaseje na žitna polja in travnike, simbolizira domišljijo, z njim pa lahko okrasimo tudi domačo gredico. Obstaja več vrst, najbolj priljubljen je vrtni mak, saj ne cveti le rdeče, ampak tudi rožnato in vijolično. Ta vrsta je precej visoka, zraste več kot meter v višino, če si želimo nižjega, izberemo kalifornijskega, ki doseže med 15 in 20 centimetri višine. Njegovi cvetovi so običajno oranžni ali rumeni, najbolje pa bo uspeval na gredicah s sončno lego. Poznamo še orientalski oziroma turški, gorski, himalajski in islandski mak. V naših vrtnarijah so v glavnem na voljo sorte kalifornijskega, turškega in islandskega. Slednji je zelo zanimiv in barvit, cvetovi so manjši, je tudi nižje rasti, cvetijo pa v rumenih, oranžnih, belih tonih. Kam bomo posejali mak, je odvisno od okusa, treba je upoštevati lego ter višino posamezne sorte in nižje umestiti med nižje rastline. Najbolj nezahteven je islandski mak, ki dobro uspeva tako v polsenčni kot sončni legi, tudi glede zemlje ni izbirčen. Turški bo najbolje uspeval v sončni ali polsenčni legi ter v vlažnih in dobro odcednih tleh, najbolj zahteven pa je himalajski, ki potrebuje bogata, odcedna in nekoliko kisla tla ter svetlo senco.



Gladijole, obstaja jih kar 300 vrst, so v naših vrtovih že dolgo stalnica, cenjene so tudi kot rezano cvetje. Na voljo so v veliko različnih barvah, ki bodo popestrile in poživile vsako okrasno gredico. Izbiramo lahko med belimi, rdečimi, rožnatimi in oranžnimi, tudi dvobarvne lahko najdemo z malo sreče. Čebulice sadimo maja, in sicer na sončno lego. Uspevale bodo tudi drugod, a stebla ne bodo tako močna in cvetovi tako veliki. Cvetijo julija in avgusta, če bomo z njimi popestrili cvetlični vrt, pa nam bodo hvaležne tudi mnoge žuželke, med njimi čebele. Višje sorte je priporočljivo, ko zrastejo, podpreti, še posebno če je vrt na vetrovni legi, sicer se lahko s cvetovi obtežena stebla zlomijo. Gladijole so trajnice, a jih radi napadejo bolezni in škodljivci, med slednjimi predvsem uši, zato mnogi čebulice po enem letu zavržejo in zasadijo nove. V nasprotnem primeru pa jih je dobro prezimiti v zaprtih prostorih. Najprej jih dobro posušimo, da ne bodo do pomladi zgnile, ko mine zima, pa jih ponovno posadimo na okrasno gredico.

