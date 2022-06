Rast elektrifikacije, pri nas počasneje

Prodaja povsem električnih baterijskih avtomobilov je po podatkih evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev Acea v prvem kvartalu močno zrasla; njihov tržni delež se je skoraj podvojil na deset odstotkov, s čimer so prehiteli priključne hibride (slabih devet odstotkov). Zanimanje za priključne hibride je bilo manjše kot prej. Pri teh modelih je bencinski motor kombiniran z električnim, a imajo v primerjavi s samopolnilnimi hibridi nekoliko večjo baterijo, ki jo je mogoče polniti na zunanjem omrežju, in napolnjeni na električni pogon lahko prepeljejo nekaj deset kilometrov.

Delež popolnoma električnih vozil je pri nas bistveno manjši od evropskega.

Nasprotno se je v prvih treh mesecih v Evropski uniji prodaja samopolnilnih hibridov povečala, in sicer za pet odstotkov, prvič so dosegli četrtino trga. V enakem lanskem obdobju je bil njihov delež petinski. Pogon je kombinacija bencinskega in električnega, vozila nimajo nobene vtičnice; s to rešitvijo je bila dolgo v ospredju le Toyota, zdaj pa jo ponujajo tudi drugi tekmeci.

Klasični pogon je zasedal še 53 odstotkov trga, od tega je bencinskemu pripadalo 36 odstotkov, dizelskemu, ki je bil nekoč ljubljenec kupcev, pa le še slabih 17. Prodaja avtomobilov z dizelskim motorjem se je v Evropski uniji letos zmanjšala kar za tretjino, kar ni presenetljivo, saj nekateri proizvajalci tega pogona sploh nimajo več v ponudbi oziroma ni na voljo pri nekaterih manjših in srednje velikih modelih. Komaj zaznavna je bila v EU prodaja vozil na zemeljski plin, poskočila pa je prodaja avtomobilov na utekočinjeni naftni plin.

17 odstotkov trga samo še imajo dizli.

Kaj pa v Sloveniji?

Podatki za Slovenijo so deloma drugačni od evropskega povprečja. Po evidenci združenja Acea sta imeli v prvem četrtletju pri nas še vedno kar slabi dve tretjini novih avtomobilov (62 odstotkov) bencinski pogon, to je bistveno več od povprečja EU. Delež dizelskih se je tako kot v EU zmanjšal na 17 odstotkov.

Samopolnilni hibridi so po tej statistiki zasedali 13 odstotkov trga, skoraj pol manj kot v EU. Tudi delež popolnoma električnih je bil s štirimi odstotki bistveno manjši od vseevropskega. Preostalih nekaj odstotkov so predstavljali vozila na plin in priključni hibridi. Zadnji pri nas ostajajo na obrobju, zanje v nasprotju z nekaterimi zahodnoevropskimi državami ni nobene subvencije, tudi za povsem električne pa je opazno nižja kot na primer v Nemčiji.