Rapsodija v zelenem: največ pozornosti so pritegnili traktorji john deere

​KGZ Sloga Kranj, z. o. o., ima v prodajnem programu široko ponudbo kmetijske mehanizacije. So uvoznik, prodajalec in serviser za svetovno priznane blagovne znamke John Deere, Kuhn, Reisch, Bergmann, ponujajo pa tudi druge kmetijske in gozdarske stroje. V svojem Kmetijsko-tehničnem centru Sloga Šenčur so imeli 17. in 18. marca dan odprtih vrat; predstavili so svoje prodajne programe, med udeleženci pa so bili najbolj zanimivi traktorji john deere.

Priljubljeni zelenci

Ti traktorji so bili lani tretja najbolj prodajana blagovna znamka med novimi traktorji pri nas, kupci so nabavili 125 novih, kar je 9,2-odstotni delež med novimi traktorji iz leta 2022. Najbolj prodajana je bila serija 6M, precej pa jih je bilo tudi z gozdarsko nadgradnjo.

Znamka s tradicijo

John Deere sicer izhaja iz leta 1837, ko je ameriški kovač John Deere začel izdelovati komercialno zelo uspešne jeklene pluge. V letu 2021 so imeli za 44 milijard dolarjev neto prodaje in prihodkov, čistih prihodkov pa je bilo za 5,96 milijarde dolarjev. Slabo polovico (48 odstotkov) prometa ustvarijo zunaj matičnih ZDA. Po svetu imajo več kot sto lokacij s proizvodnjo, razvojnimi centri itd., zaposlenih imajo več kot 75.000 ljudi.

125 novih john deerov so lani kupili slovenski kmetje.

To je globalno podjetje. Pred leti smo govorili, da vse prodaja pod eno blagovno znamko, zdaj pa lahko govorimo o družini blagovnih znamk: Deere & Company ponuja portfelj več kot 25 blagovnih znamk z različnih področij, iz kmetijstva sta najbolj poznani Monosem in Mazzotti.

Pestra izbira

Na odprtih dnevih Sloge smo lahko videli od njihovih malih do velikih standardnih traktorjev. Ogledali smo si lahko predstavnike serij 5M, 6M, 6R, 7R in 8R. Najmočnejši john deere je prihajal iz serije 8R; model 8R 370 je za slovenske razmere zelo velik in močan, ima 272 kW (370 KM) nazivne moči. Serijo 8 sicer izdelujejo tudi v gosenični izvedbi (8RT) in v izvedbi s štirimi posameznimi gosenicami (8RX).

Slabo polovico prometa ustvarijo zunaj matičnih ZDA.

Kabina je zelo prostorna. V njej padejo v oči kar trije monitorji in komandna konzola na desni strani. Za dolgotrajno delo, čemur je ta traktor v osnovi namenjen, traktoristu zelo prav pride sedež john deere activeseat II s proaktivnimi antivibracijskimi funkcijami, masažnimi funkcijami, elektronskim krmiljenjem, ogrevanjem, ventiliranjem – hlajenjem, obračanjem sedeža za 65 stopinj, tremi oporami za noge. Traktor je glede na svojo moč primerno velik, zato ima spredaj in zadaj vgrajeno kamero, ki upravljalcu omogoča boljšo preglednost.

Za konec

Nekaj glavnih karakteristik traktorjev navajamo še ob fotografijah. Na dnevih odprtih vrat je vsakdo lahko našel primernega za velikost svoje kmetije. Največji in najmočnejši orjak je že oddan in ga bomo kmalu videli na slovenskih poljih.

V ospredju je john deere 6R 185, ki ima 150 kW (204 KM) maksimalne moči po standardu ECE R 120. Z IPM pridobi še 22 kW (30 KM). Ima šestvaljni 6,8-litrski motor. Tehta 7,9 tone in ima 2,77 m medosne razdalje. Kabina je dokaj tiha, hrup v njej je le 71 dB(A).