Ramasu: tek na smučeh s kulinaričnim presežkom (FOTO)

Ko smo se začeli iz doline Schladminga vzpenjati po serpentinah, se je v ozadju bohotila le skoraj 3000 metrov visoka gora Dachstenin, prav nič pa ni kazalo, da nas kmalu čaka na stotine kilometrov tekaških prog. Kar na lepem pa pred seboj uzremo smučarske tekače, ki prečkajo cesto, ne da bi sneli smučke. A se kaj hitro izkaže, da prav nič ne drajsajo po asfaltu, ampak previdno »hodijo« po filcu, ki na določenih mestih zamenja asfaltno podlago.

Po zasneženih poteh vas lahko v kočiji popeljejo tudi takšni lepotci.

Avstrijska zvezna dežela Štajerska se lahko pohvali s kar 16 tekaškimi regijami, brez dvoma pa vodi Ramsau, saj velja za najsodobnejšega in največjega tudi v evropskem merilu. Je brez dvoma prava tekaška meka. Na tamkajšnjem ledeniku Dachstein imajo treninge in testiranja opreme tudi naši reprezentančni tekači in biatlonci.

Ko smo ravno pri ledeniku: do letos je bilo tam skozi vse leto mogoče tudi smučanje, a je to še dokaz več, kako globalno segrevanje spreminja naš modri planet. Ker se je snežna odeja na ledeniku v zadnjih 20 letih drastično zmanjšala, in sicer za kar 38 metrov, je zdaj dokončno pokopano tudi ledeniško smučanje, saj so letos odstranili žičniške naprave.

Klasika in skating

Ramasu je kraj, odmaknjen od civilizacije, in sicer bolj kot ne zaspan niti približno ni tako živahen kot bližnji Schladming. Se pa v (širši) okolici razprostira kar 220 kilometrov prog za tek na smučeh. Vse so vselej vrhunsko pripravljene, tako za klasično (125 kilometrov) kot za tako imenovano skating tehniko (95 kilometrov). Vsi pridejo na svoj račun. Tudi začetniki. Prav njim je namenjen učni center, kjer se lahko sami podate v svet tega vse bolj priljubljenega zimskega športa, učitelja pripeljete s seboj, lahko pa ga tam najamete.

Kulinarična specialiteta Ramsauer Nockerpfandl

Razvoj tega športa gre pri severnih sosedih seveda sorazmerno z vlaganjem vanj. Infrastruktura je vrhunska, na vsakem koraku se vidi, da se dobremu počutju gostov res posvečajo. Ne samo z, kot rečeno, urejenimi tekaškimi progami. Tudi s kulinariko. Na tem področju bržkone izstopa Richard Rauch, znani in priznani chef ter zvezda avstrijskih in nemških televizijskih zaslonov. Osredotočil se je na gorsko kulinariko. Rauch se ponaša s kar štirimi kapicami Gault&Millau, ki pri severnih sosedih nekako nadomeščajo kategorizacijo po sistemu Michelinovih zvezdic. Že dlje sodeluje tudi s turistično organizacijo Schladming-Dachstein. Partnerstvo s kuharjem imajo trenutno s 15 kočami, vsaka pa ponuja eno jed po Rauchovi recepturi.

15 gorskih koč ima ta hip partnerstvo z vrhunskim chefom.

V osrčju tekaških prog se lahko ustavite in pogostite na turistični kmetiji Ederhof, kjer strežejo jed Ramsauer Nockerpfandl. Gre za znane avstrijske spätzle (vlivance) z več vrstami zelenjave – korenčkom, zeleno, papriko, paradižnikom, pa lokalnim gorskim sirom bergkässe, bučnimi semeni ...

S smuči na kolo Regija Schladming Dachstein v prvi vrsti slovi kot smučarska destinacija, smučišče je znano tudi zaradi tekme svetovnega pokala. Skupno 123 kilometrov prog je povezanih prek štirih gora. Samo v obdobju 2020–2023 so v posodobitev naprav in druge projekte na smučišču investirali 80 milijonov evrov. A brž ko bo sneg v obliki vode poniknil v tla, se v Schladmingu začne novo obdobje – poletni turizem, ki ga zadnja leta izrazito zaznamuje kolesarjenje. Predvsem za tiste bolj adrenalina željne. Tamkajšnji bike park je zaradi pestrosti prog različnih težavnostnih stopenj priljubljen daleč naokoli.

Lastnica in vodja restavracije Stephanie pojasni, da se chef Rauch odloči, katero jed bo ponudil v posamezni koči, vse pa je bolj kot ne odvisno od vrste gostov. Ob tem razkrije, da bo letošnjo vegetarijansko jed naslednje leto pri njih nadomestila jed iz njihove avtohtone krave. Če se še vedno najdejo skeptiki, ki podcenjujejo avstrijsko kulinariko, bi tokrat gotovo obmolknili.

Poligon za začetke