Raj za bakterije v kuhinjskem koritu

Le kdo si ne želi brezhibno čistega korita? Vprašanje pa je, kako poskrbeti, da bo res takšno. Čiščenje z detergentom za posodo ali jedilno sodo ne bo dovolj, če boste spregledali kotiček, kjer se v koritu nabira največ umazanije. Kritično mesto To je zgornji del odtoka in področje okoli njega. Prav zato je zgornji delček odtoka dobro od časa do časa odstraniti in kotičke, ki se pri tem odkrijejo, očistiti z mešanico jedilne sode in kisa. Pustite jo nekaj časa učinkovati in nato zdrgnite z manjšo ščetko. Na koncu splaknite in odstranjeni del ponovno namestite. Ne pozabite še na del okoli odtoka, kjer se v režah prav tako nabira veliko umazanije in bakterij. Čistoča in prijeten vonj Tako bo vaše korito ne le res čisto, ampak se iz njega prav tako ne bo širil neprijeten vonj, katerega vir je največkrat umazan odtok.

Komentarji: