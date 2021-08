Lani obnovljeni kozolec toplar

Nekdanja Marnova domačija pod Krvavico v Občini Tabor, ki leži v bližini nekdanjega gradu in graščine Ojstrica ter nekdanje partizanske tiskarne, je pred slabima dvema desetletjema dobila novega lastnika. Kupila sta jo zakoncainiz Ljubljane, ki sta se odločila živeti v naravi, na podeželju in se hkrati ukvarjati s turizmom. Zdaj že dobrih deset let delujejo kot turistična kmetija in skupaj z drugimi turističnimi ponudniki v občini Tabor, združenimi v Turističnem društvu Gušt, bogatijo turistično ponudbo taborske občine in Savinjske doline.»Marnovo domačijo sva kupila leta 2002. Na mestu, kjer je stala stara hiša, sva zgradila novo in se po poroki avgusta 2007 tudi preselila iz Ljubljane v ta najin raj pod Krvavico. Že od vsega začetka sva imela idejo, da svoje družinsko življenje v naravi združiva tudi s turistično dejavnostjo. Temu primerno je zgrajena hiša kot tudi vsa preostala infrastruktura, ki vključuje tudi kozolec toplar, ki smo ga lani povsem obnovili. Že nekaj let pa je naša ponudba namenjena tudi kampiranju,« uvodoma pove Maja Weiss, ekonomistka, ki ima v Ljubljani svoje podjetje s 17 zaposlenimi. Podjetnik je bil tudi mož Roman, po poklicu vrtnar cvetličar, ko pa sta leta 2010 začela dopolnilno dejavnost nastanitev z zajtrkom na kmetiji, je on ostal doma. Ob pomoči žene in hčerk, zdaj starih že 16 in 18 let, se je turistična kmetija uspešno razvijala.»Na začetku sva se srečevala z veliko birokracije, a sčasoma se na to navadiš. Občina Tabor je imela posluh za turizem in za širjenje dejavnosti tudi na področju prenočitvenih kapacitet, zato z njo nikoli nismo imeli težav. Kot prišleka sva bila zelo lepo sprejeta, hitro smo se povezali tudi s preostalimi ponudniki, povezanimi s turizmom.«Sprva so na turistični kmetiji Weiss gostom ponujali le nastanitev v sobah z domačim zajtrkom, nato so ponudbo razširili še na organizacijo otroških taborov. »Uredila sva tudi prostor za kampiranje na kmetiji, lani pa še obnovila stari kozolec. V naših treh rustikalno opremljenih sobah, poimenovanih po Frideriku in Veroniki, ter družinski sobi lahko prenoči osem gostov. Vse imajo balkon. Poleg tega ponujamo izkušnjo prenočevanja na toplarju šestim osebam, v kampu je prostora za 10 avtodomov ali prikolic ter nekaj šotorov. Prosti čas lahko gostje preživijo ob kolesarjenju po Spodnji Savinjski dolini, pohajkovanju po okoliških hribih, prostem plezanju, obiskih kulturnih in naravnih znamenitosti in ob številnih drugih aktivnostih, ki so jim na voljo, predvsem pa v neokrnjeni naravi, ki nas obdaja,« poudari sogovornica Maja.Lansko leto je bilo zaradi covida-19 kar 50 odstotkov manj prometa. Tujcev je bilo malo, so pa zaradi turističnih bonov imeli bistveno več domačih gostov. »Tako je tudi letos, vendar bo, kot kaže, sezona na koncu glede obiska morda celo še slabša kot lani, korona je naredila svoje. Upamo, da se bo vse skupaj čim prej normaliziralo in da bo spet tako kot pred to zdravstveno krizo. Vsekakor želimo, da se gostje pri nas počutijo varno in prijetno, če bomo premagali virus, pa bo še lepše,« optimistično sklene Maja Weiss.