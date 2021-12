Radi poslušajo božične hite

Je tudi vaš dom zajelo božično razpoloženje? Mnogo lastnikov psov že leta ugotavlja, da tudi njihovi štirinožni prijatelji uživajo v božičnem veselju in glasbi, še več, nekateri naj bi jasno kazali odobravanje nekaterih zimzelenih skladb ali celo navdušenje, ko se zavrti njihova najljubša pesem, podobno kot ljudje.

Nekatere melodije uspavajo. FOTO: Dorottya_mathe/Getty Images

Raje imajo živahne

Seveda, tisti, ki med okraševanjem doma raje popevajo kakor godrnjajo nad komercialnimi vidiki veselega decembra. Ljubitelji praznikov (in kužkov), torej, berite naprej: britanska raziskava, v kateri je sodelovalo okoli tisoč človekovih štirinožnih družabnikov, je letos resno analizirala pasje okuse in ponudila seznam največjih božičnih uspešnic, na pasji lestvici, kakopak!

In katera skladba je zmagovalka? Največ glasov je dobila zimzelena Last Christmas dua Wham!, in sicer 10 odstotkov vseh. Za petami so ji ikonični Zvončki (Jingle Bells) z le odstotkom manj. Na tretje mesto se je uvrstila Mariah Carey z večnim hitom All I Want for Christmas is You, ki je prejel šest odstotkov vseh glasov. In kako so psi kazali znake odobravanja? Kot se je izkazalo, so jim mnogo bolj všeč živahnejše skladbe in hitri ritmi: tako je izbralo 22 odstotkov udeležencev.

47 odstotkov lastnikov glasbo predvaja psom vse leto.

Počasne pesmi so všeč 14 odstotkom, prav toliko jih je glasovalo za instrumentalne skladbe. V splošnem je glasba, kakršna koli, všeč 90 odstotkom sodelujočih psov, ugotavljajo strokovnjaki. Ob skladbi, ki jim je bila izjemno všeč, jih je 23 odstotkov začelo navdušeno mahati z repom, 15 odstotkov pa jih je pokazalo dobro razpoloženje. No, nekatere glasba predvsem pomirja ali celo nežno uspava, kar je prav tako pozitiven učinek, takšnih je bilo 11 odstotkov sodelujočih.

Raziskava je še pokazala, da imajo psi podoben glasbeni okus kot njihovi lastniki, saj pri odzivanju na ritem in melodijo pogosto sledijo svojim človeškim družinskim članom. Pa tudi ti so priznali, da jim je nadvse pomembno, da je izbrana glasba všeč tudi njihovim hišnim ljubljencem. Kar 47 odstotkov jih je priznalo, da najmanj enkrat na teden, in to vse leto, predvajajo glasbo, ki je po okusu njihovega živalskega izbranca; 33 odstotkom se zdi pasji okus celo pomembnejši od mnenja njihovih staršev, za 23 odstotkov pa je glasba, namenjena pasjim ušesom, pomembnejša od skladb, ki bi jih raje poslušali njihovi prijatelji.

Top 10 1. Last Christmas, Wham!

2. Jingle Bells

3. All I Want for Christmas is You, Mariah Carey

4. Driving Home for Christmas, Chris Rea

5. I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard

6. Merry Christmas Everybody, Slade

7. Silent Night

8. Fairytale of New York, The Pogues

9. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Michael Bublé

10. A Wonderful Christmas Time, Paul McCartney

Četrtina lastnikov je še zaupala, da z glasbo velikokrat tudi pomirjajo ali tolažijo svoje pse, mnogo učinkoviteje kakor s televizijo. In še, večina psov ima rada pop zvrst, takšnih je kar 20 odstotkov, 15 odstotkov jih prisega na klasično glasbo in 9 odstotkov na raggae. Za več kot četrtino sodelujočih prazniki v dom vnesejo tudi nemir in tesnobo, zato je glasba pomembna olajševalna okoliščina, so še zaupali lastniki psov. V okvirčku ponujamo naj skladbe, seveda po okusu človekovega najboljšega prijatelja.