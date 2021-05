Radi bi legalizirali starejšo hišo – je komunalni prispevek res treba plačati še enkrat

Spoštovani,na vaši spletni strani sem zasledil članek glede legalizacije objektov.Gre za legalizacijo hiše, ki je bila zgrajena leta 1980. Takrat je bil tudi plačan komunalni prispevek (obstaja pogodba in potrdilo o plačilu).Leta 2014 je bila narejena vodilna mapa z vsemi izrisi trenutnega stanja, soglasji itd., ker je občina potem zahtevala ponovno plačilo komunalnega prispevka v višini pribl. 23.000 EUR, postopka takratni lastnik ni želel nadaljevati.Sedaj bi želeli zadevo speljati do konca, a projektant pravi, da je treba na novo pridobiti vsa soglasja in pripraviti mapo, ker je ta že zastarala.V članku pišete, da se je leta 2017 zakonodaja spremenila, zato me zanima, ali je res treba delati vse to še enkrat? Hiša se tretira kot dvostanovanjska (tako piše v zemljiški knjigi), mansarda je neizdelana. Sedaj bi to uredili, s tem, da bi se naredila frčada in vhod v zgornje stanovanje, za kar sklepam, da bo potrebno gradbeno dovoljenje. Če se morajo torej na novo vložiti vsi papirji, ali lahko to vključimo zraven, ali najprej legaliziramo hišo v stanju, kot je?Hvala in lep pozdrav.- Jernej