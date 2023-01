Rada ima čohljanje, na lastnika se zelo naveže (FOTO)

Če večino dneva preživite zdoma, a si vseeno želite hišnega ljubljenčka, je morda pravi odgovor za vas činčila. Zanjo se namreč dan šele zvečer dobro začne, ta glodavec s čudovitim in izredno gostim kožuhom vas lahko zabava pozno v noč. In se z vami tudi nič kaj sramežljivo crklja, seveda, ko boste vredni njenega zaupanja in ljubezni.

Nikoli brez nadzora

Činčila, ki izhaja iz Južne Amerike, je dolga od 30 do 40 centimetrov in tehta okoli 400 gramov. Tudi pri nas je vse bolj priljubljen hišni ljubljenček, a še zdaleč ni tako pogosta kot hrček, kunec ali morski prašiček. Morda zato, ker skrb zanjo ni ravno mačji kašelj; potrebuje večjo kletko z veliko vejami in poličkami, saj je zelo živahna, spretna in obožuje plezanje, skakanje in tek.

Božamo jo okoli ušes in po glavi. FOTO: Andrei Marchenko/Getty Images

Zelo vesela je tudi na prostosti, in ko se naveže na domače, najraje skače in pleza ravno po njih in se z njimi igra. Rada ima čohljanje okoli ušes in po glavi, nikoli pa je ne smemo pustiti v prostoru brez nadzora, saj mimogrede pregrize (in pohrusta) sobne rastline, leseno pohištvo in kable, celo kaj plastičnega ji zadiši! Pozor, činčila lahko tudi ugrizne, zato jo vzgajamo potrpežljivo in z veliko ljubezni, občasno tudi s priboljški; za poslastico, kot je rezina jabolka, se bo zelo rada podredila.

Prepovedano jo je kopati, svoj gosti in svileno gladki kožušček si namreč čisti v posebnem pesku, da ohranja voljno dlako, pomagamo ji lahko tudi s posebnim glavnikom. Kletka ne sme biti na prepišnem mestu, v prostoru, v katerem biva, naj bo temperatura najmanj 18 °C. Ker malo pije, njen kožušček nima vonja, z njeno dlako pa tisti, ki so sicer alergični, praviloma nimajo težav. Kot rečeno, se prehranjuje s sadjem, rada ima tudi zelenjavo, semena, žuželke in seno, vsekakor pa jo je priporočljivo hraniti s posebnimi mešanicami, v katere so vključeni potrebni vitamini. Ker je dejavna šele zvečer, jo takrat tudi hranimo, a zmerno! Zobe si brusi s kosom mehkega lesa, ki ne sme biti hrastov ali kostanjev, v specializiranih prodajalnah lahko kupimo tudi poseben kamen za glodavce.

Prepovedano jo je močiti.

Pozor, činčila ni primerna za družine z majhnimi otroki, saj bi jih lahko nehoten grob dotik poškodoval; ker se slabo spopada s stresnimi okoliščinami in ima rada rutino, je primerna le za resne in odrasle lastnike ali pa družine s starejšimi otroki. Ne nazadnje lahko činčila v ujetništvu preživi tudi dve desetletji, zato naj se za tega simpatičnega glodavca odločajo le tisti, ki so mu pripravljeni vsak dan dolga leta vračati ljubezen in naklonjenost.