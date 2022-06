»Rada bi dala odpoved, a se bojim, da se mi bo nadrejeni maščeval«

»Plača je dobra, primerna moji izobrazbi in vloženemu delu. Vendar pa sem nezadovoljna z odnosi, ki vladajo med nami, pa tudi z vizijo podjetja, ki je usmerjeno zelo kapitalistično, le na maksimiranje dobička, medtem ko so druge vrednote, kot so poštenost, dobrobit zaposlenih, sproščenost, skrb za javno dobro ipd., zapostavljene. To sem šefu tudi povedala ...«

Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na Onaplus.si.