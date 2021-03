Rad bi obnovil hišo, ki ni v moji lasti. Kako bo z dedovanjem

Živimo v nepremičnini, katere lastnika sta partnerka (1/2) in njen oče (1/2). Za primer očetove smrti je že napisana oporoka, po kateri po njegovi smrti celotna nepremičnina pripada moji partnerki. Drugih dedičev ni.Ker bi hišo rad popolnoma obnovil (gre za precejšen znesek), sva se partnerko strinjala, da bi po očetovi smrti prepisala polovico nepremičnine na moje ime.Vendar:– Kaj se bo zgodilo, če se moji partnerki (bognedaj) kaj zgodi, še preden umre njen oče? Midva imava skupaj enega odraslega sina, partnerka ima od prej še odraslo hčer.– Kdo deduje, če partnerka umre pred mano? Ali je možen dogovor, da dedujem sam, pa potem šele po moji smrti tudi oba otroka, če nobeden od njiju ne bo živel v hiši?– Ker sem nekje zasledil, da se s pričakovano dediščino ne da razpolagati in so tovrstne pogodbe neveljavne, me zanima, kakšne nevarnosti za tasta "skriva" pogodba o preužitku, če bi se še za življenja odločil prepisati hišo na hčer (mojo partnerko)?Vem, da lahko shranjujem račune itd., ampak zame to ni isto.