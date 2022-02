Racionalna odločitev: Dacia jogger

Nova dacia jogger je dobrodošla osvežitev na trgu, saj v enem vozilu združuje prednosti športnih terencev, karavanov in velikoprostorcev. Lahko ga imamo za enoprostorca s terenskimi potezami – ne nazadnje je njegov odmik od tal 200 mm, kar je skoraj toliko, kot ga ima hišni terenec duster. Novinec je dobro videti in tudi vožnja z njim je prijetna.

Zmotil pa nas je hrup zračnega piša pri vožnji z višjimi avtocestnimi hitrostmi, ki ga laično pripisujemo sicer zelo praktičnim vgrajenim modularnim strešnim nosilcem.

Pozitivni kompromisi

Ugodna cena seveda pomeni določene kompromise, zato bomo v joggerju zaman iskali najsodobnejše asistenčne sisteme, digitalizacijo na vsakem koraku in prestižne materiale. Vendar tu ne gre za slabe kompromise, čeprav smo se na mednarodni predstavitvi zbrani avtomobilistični novinarji strinjali, da bi morali zahtevnejšim kupcem joggerja omogočiti nakup močnejšega motorja, samodejnega menjalnika in štirikolesnega pogona.

Močnejši motor in samodejni menjalnik bomo dočakali prihodnje leto, ko je načrtovan prihod hibridne izvedenke joggerja, v katero bo vgrajen že znani Renaultov hibridni pogonski sklop, ki bo razvil največjo moč 140 KM. Do takrat bosta na voljo dva bencinska litrska trivaljnika: 1.0 ECO-G 100, ki deluje tako na bencin kot avtoplin in razvije največjo moč 74 kW, in 1.0 TCe 110, ki razvije največjo moč 81 kW.

Prostor je njegov pomemben adut.

Odliki prvega sta gotovo 1000-kilometrski doseg, saj njegova zalogovnika sprejmeta 50 litrov bencina in 40 litrov utekočinjenega naftnega plina (UNP), in nižji stroški vožnje zaradi možnosti vožnje na UNP, ki je praviloma cenejši od bencina in ima nižji izpust CO 2 . Močnejši bencinar naredi vožnjo joggerja za odtenek bolj dinamično.

Bojimo pa se, da se bo ta dinamičnost hitro izgubila, ko bo v avtomobil sedla celotna družina z vso dopustniško prtljago in psom vred. Motorjem primerne so tudi vlečne sposobnosti joggerja: vleče lahko do 625 kilogramov težko prikolico brez zavor ali do 1200 kilogramov težko prikolico z zavorami.

Za veliko prtljage

Ko že omenjamo prtljago, se 4,547 metra dolgi jogger ponaša z zelo prostornim in prilagodljivim prtljažnim prostorom. Petsedežnik ponudi 829 litrov prostora, ki ga lahko povečamo z zlaganjem 2. vrste sedežev v razmerju 60:40 in dobimo 2094 litrov. Pri 7-sedežni različici začnemo z 220-litrskim prtljažnikom.

13.890 evrov stane vstopni model jogger essential 1.0 ECO-G 100 s 5 sedeži.

Ko zložimo 3. vrsto sedežev, dobimo 699 litrov prostora. Če 3. sedežno vrsto odstranimo iz avtomobila, se prostor poveča na 820 litrov. Ko zložimo še 2. vrsto sedežev, pristanemo na 2085 litrih razpoložljivega prostora, ki v dolžino meri 2 m in v širino 1 m.

Spomladi v Sloveniji

Cenik je že znan, trgovci naročila že sprejemajo. Pri slovenskem uvozniku ne skrivajo, da imajo z joggerjem velike ambicije: »Jogger je vsestransko družinsko vozilo C-segmenta s 5 ali 7 sedeži, ogromnim prtljažnikom in klasičnim bencinskim motorjem, ki mu lahko, če kupec izbere pravo verzijo, pomaga še tovarniško dodan pogon na avtoplin. Prve dobave bodo v začetku aprila.«

Jogger se ponaša z zelo prostornim in prilagodljivim prtljažnim prostorom.

Na slovenskem trgu bo na voljo s tremi paketi opreme: essential, comfort in extreme. Vstopni model jogger essential 1.0 ECO-G 100 s 5 sedeži stane 13.890 evrov, s sedmimi pa 14.640 evrov. Najdražji na ceniku je ta hip jogger extreme 1.0 TCe 110 s 7 sedeži, za katerega moramo odšteti 18.140 evrov.