Pusti grad Laas: danes se do ruševin lahko povzpnemo iz središča Loža (FOTO)

Na prelomu v drugo tisočletje se je začel na območju današnje Slovenije uveljavljati fevdalni sistem, širil se je z roko v roki s krščanstvom.

Na Notranjskem so gospodovali oglejski patriarhi in dali tamkajšnje širne gozdove v fevd grofom Vovbrškim; ti so na vzpetini nad trgom Lož zgradili grad Laas. Naslednji stanovalci na gradu so bili njihovi sorodniki grofje Strmški iz Strmca na Koroškem, ko so se ti v 13. stoletju znašli v finančnih težavah, pa so posestvo znova prevzeli v upravljanje patriarhi.

V naslednjih stoletjih so bili gospodarji na gradu še Ortenburžani in Celjski grofje, po propadu najmočnejših slovenskih graščakov pa mogočni Habsburžani. Zadnji lastniki so bili Turjačani. Ko je minila turška nevarnost in so se končali spopadi z Benečani, je grad izgubil vojaški pomen in kamnita trdnjava na vrhu strmega griča je bila konec 17. stoletja prepuščena propadu.

Vhod na notranje dvorišče

Mogočno poslopje se je sesulo samo vase, krčevino v okolici je spet prerasel gozd. Iz Loške doline se ruševine komajda opazijo, zato ne preseneča, da so ga začeli domačini imenovati Pusti grad.

Danes se do ruševin lahko povzpnemo iz središča Loža. Do vrha je pol ure hoda po nekdanjem kolovozu, ki so ga uporabljali prebivalci gradu. Kolovoz nas popelje do sedla s sosednjim gričem, potem pa zavije ostro levo. Še 15 minut hoje in prispemo do zunanjega obzidja, skozi vhod lahko vstopimo na notranje dvorišče. Ruševine so zaraščene, se pa z grajskega hriba odpre lep razgled po Loški dolini in proti Snežniku.