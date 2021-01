Ptičja hišica kot unikaten okras vrta

Ptičje hišice so lahko prave umetnine, s katerimi popestrimo vrt.

Pozimi zaradi mraza in snega ter pomanjkanja hrane v naravi trpijo tudi ptice. Hladne mesece pa jim lahko olajšamo povsem preprosto, s krmilnico ali ptičjo hišico. Ti ne bosta le pomagali pticam, njuna izdelava je namreč ustvarjalen projekt, v katerega se lahko vključijo vsi družinski člani, še bolj zabavno pa je, ko ptice prihajajo po hrano in jih opazujemo ter spoznavamo različne vrste in njihove navade.Morda je za izdelavo preprostejša krmilnica, saj jo lahko naredimo že iz kepe loja, izbranih semen in vrvice. Loj v posodi stopimo in mu primešamo semena, nato pa zmes vlijemo v (jogurtove) lončke, v katere smo vtaknili še vrvico, ter počakamo, da se loj ohladi in znova strdi. Na vrvici naredimo zanko in hrano obesimo na bližnjo vejo ali ograjo. Za izdelavo krmilnice lahko uporabimo tudi ovoj polovice pomaranče, v katerega natresemo semena, in jo obesimo v naravo, polovico kokosove lupine in podobno. Ptičjo hišico medtem izdelamo iz lesenih desk ali pa uporabimo suhe okrasne buče, v katere previdno izvrtamo luknjo, ki naj bo dovolj velika, da bodo skoznjo lahko udobno prehajali manjši ptički. Na zgornji del pritrdimo še vrvico in bučo obesimo.Tisti bolj spretni z orodjem lahko dajo domišljiji prosto pot ter pernatim prijateljem izdelajo hišico njihovih sanj. Nič zato, če je pticam prav vseeno, ali imajo njihova domovanja teraso ali ne, izdelava hišice z več elementi bo bolj zabavna. Ko s sodelujočimi pri projektu uskladimo želje in ideje, je dobro najprej narisati načrt, saj bo tako lažje določiti, kaj vse potrebujemo. Za osnovno hišico bo denimo dovolj pet enako velikih tanjših desk, ki bodo služile za tla in stene, nato pa potrebujemo še dve za streho. Po želji pod luknjico, ki bo predstavljala vhod, pritrdimo še dovolj trdno paličico, na katero bodo ptiči lahko sedli. Končano hišico pobarvamo po želji ali jo pustimo v naravni podobi. Namesto desk lahko uporabimo debelejšo vejo, ki naj ima premer vsaj deset centimetrov. Odrežemo poljubno dolžino in jo izdolbemo, a pazimo, da na dnu pustimo vsaj centimeter lesa. Hiša namreč potrebuje tudi tla. Nato na spodnji tretjini izrežemo še odprtino za vratca in izdelamo streho. Trikotna v tem primeru ne bo služila najbolje, razen če najprej odprtino zamašimo z deščico. Seveda ne bo nič narobe, če streho pustimo ravno. Nanjo lahko nato pritrdimo mah ali pa storž, ki ga premažemo z arašidovim maslom ter pomočimo v semena, služil pa bo kot ptičja krmilnica. Takšna hišica bo dvojno razvajanje za ptice, saj jim bo nudila tako hrano kot zavetje.Ptičje hišice lahko okrasimo s pokrito teraso, kamor postavimo skodelico s semeni. Izdelava hišice s teraso je povsem enaka kot pri običajni, le da za tla izberemo nekoliko večjo desko. Nanjo na enem koncu pritrdimo štiri deske za stene, v eno izvrtamo luknjo ter pod njo pritrdimo še palico, izdelamo streho, ki je lahko trikotna ali ravna, nato pa z njo pokrijemo še teraso. Poleg nekoliko večje deske, ki naj bo široka kot stena hiše, na katero jo bomo pritrdili, in dolga toliko, da bo segala skoraj do konca podlage, potrebujemo še dve krajši paličici, na kateri pritrdimo drugi konec strehe. Posodico s semeni lahko na teraso pritrdimo ali pa namesto nje tja postavimo katero od omenjenih krmilnic. Namesto hiše s teraso se lahko pozabavamo z večnadstropno hišo, takšno, ki je videti, kot da ima prizidke, in podobno. V nasprotju s hišami, v katerih živimo ljudje, je pticam mogoče izdelati domovanje po skorajda vsaki zamisli, ki nam šine v glavo, naj se zdi še tako nenavadna.