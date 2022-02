Pticam ponudimo tudi sadje

Tako kot ljudje tudi živali nekatera živila pojedo z užitkom, nekaterim pa bi se najraje izognile. Ptice niso nobena izjema, iz ponujene mešanice zelo rade izločajo semena, ki jim niso ljuba, in snedejo samo tista, ki so jim najokusnejša. A s tem tvegajo pomanjkanje določenih hranil, zato strokovnjaki lastnikom papig vse bolj priporočajo peletirano hrano.

Živila prilagodimo vrsti

Uravnoteženi obrok je tako zagotovljen, s tem se seveda izognemo tudi odpadu, a pozor, peletirana hrana za ptico ni samoumevna, nanjo jo je treba navajati od mladega; starejše namreč praviloma ne marajo sprememb na jedilniku in bi utegnile nov obrok v celoti zavrniti in tako tvegati stradanje.

Iz mešanice semen pogosto izberejo samo najljubša. FOTO: Serhii Tychynskyi/Getty Images

Ob morebitnih težavah pri prehranjevanju se velja posvetovati z veterinarjem, ki bo priporočil ustrezno vrsto živila in opozoril na morebitne pasti; pri izboru peletov (kakor tudi mešanic semen) velja nameniti pozornost sestavi, morebitnim barvilom in drugim dodatkom brez prehranske vrednosti. Prehrano seveda prilagodimo tudi vrsti ptice in se držimo priporočil; denimo, velike papige uživajo v večjih semenih in oreških, manjše pa v mešanici prosa in manjših semenih. A ptice si želijo in potrebujejo še veliko več, kot je le suha hrana.

Večje papige imajo rade oreške.

Obožujejo tudi sveže sadje in zelenjavo, a pozor, pri izboru velja previdnost. Rade imajo radič in endivijo, liste peteršilja, korenje, brokoli in špinačo, od sadja pa banano, kivi, borovnice, maline, jabolko, grozdje ... Nekaterim dišijo tudi oreški, a ker so bogati z maščobami, ne gre pretiravati s količino, z maščobnimi kislinami omega 3 in 6 razvaja tudi konoplja, ki je zelo kalorična, zato velja previdnost pri odmerjanju!

Ptice imajo rade tudi trdo kuhano jajce, ki je nadvse hranljivo za mlajše in v obdobju razmnoževanja, večje pa tudi piščančje meso, kuhane testenine, suh kruh, kuhan riž. Pri pripravi obrokov ne pozabimo na dosledno higieno, sploh sveže sadje in zelenjavo temeljito umijemo, preden ju ponudimo svoji ljubljenki!

Ptice potrebujejo tudi vitaminske dodatke za krepitev odpornosti, ob driski pa jim dodajamo aktivno oglje.