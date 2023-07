Psoglavski dnevi obujajo rokodelstvo (FOTO)

Pred 19 leti so v Sodražici, skozi katero so nekoč potekale trgovske poti med južno Slovenijo in hrvaškim zaledjem v smeri Trsta, kjer se je barantalo tudi s soljo, znova obudili Tržni dan, pred 17 leti pa so praznovanju dodali tudi novo ime, Psoglavski dnevi. Tridnevno slavje se je začelo v petek s Psoglavsko nočjo, sobota je bila namenjena za šport in kulturni večer z igro v izvedbi Mladinskega kluba Sodražica, v nedeljo pa so se zbudili v Tržni dan.

Žlahtni vonj lesa

Za ogrevanje pred osrednjim dogodkom so s kulturnim programom poskrbeli ribniški pihalni orkester, domače mažoretke, vokalna skupina Anamanka iz Ribnice, otroška folklorna skupina Lončki iz Dolenje vasi, igralki iz DU Sodražica in harmonikaši Urška iz Zamosteca. Tržni prostor je postregel s prikazom starih obrti, tradicionalno kulinariko, razstavami, kulturno-zabavnim programom, pestrim dogajanjem za mlade in otroškimi delavnicami. Poudarek sejemskemu dogajanju je bil seveda njegov etnološki del, za ohranjanje tega pa si bodo prizadevali tudi v prihodnje, je poudaril Jože Levstek - Čipo, predsednik Turističnega društva Sodražica.

Številni obrtniki, tudi Franc Kovač, ohranjajo pomembno dediščino. FOTO: Milan Glavonjić

»Cesarica je že vedela, zakaj je 30. oktobra daljnega leta 1751 prednikom podelila trške pravice. Tudi takrat se je, tako je zapisano v starih bukvah, na placu pod lipami, lučaj od vaške gostilne, ves dan barantalo z ročno izdelanimi lesenimi stvaritvami. Tudi danes čutimo žlahten vonj lesa, ki se sicer že nekaj časa obdeluje nekoliko drugače, temu bi lahko rekli s sodobnimi prejemi. A nič zato, Sodražica z okolico je bila, je tudi danes in še dolgo bo suhorobarska,« je pogled na množico mojstrov te obrti, okrog katerih so se zgrinjali sejmarji, prevzel neutrudni Čipo.

Ivan Oberstar iz Stare Cerkve se je po upokojitvi pred 12 leti izučil za pletarja. FOTO: Milan Glavonjić

Del ikonografije je bil tudi pronicljivi in vsestranski Metod Jaklič

Del ikonografije Tržnega dne je bil tudi pronicljivi in vsestranski Metod Jaklič, znani obraz suhorobarstva, iz Andola pri Svetem Gregorju. Tokrat v vlogi nenadomestljivega mojstra obodov za sita. Ob sebi je imel naslednika, vnuka Anžeta Jakliča. »Dedi me je vedno vzel s seboj v delavnico, ki je nekaj posebnega. Potrpežljivo me je vpeljeval v obrt tako, da je znal lepo povedati, kako se v roke prejme orodje in ravna z lesom,« ponosa nad mentorjem ni skrival Anže.

Jože Levstek - Čipo (levo) je stregel prekmurske vampe. FOTO: Milan Glavonjić

»Ja, malo je pridnih vnučkov, kot je ta naš Anže. Ne da bi ga hvalil, ampak resnično gre po mojih stopinjah. Rekel sem mu, da me je moj oče prepričal, da si lahko kaj malega prislužim, če mu bom pomagal pri delu. Če bi pradedi vedel ...« je Metod nadaljeval v krajevni govorici, ki pritegne množice. Obod je sestavni del vsakega sita. Za izdelovanje sit je poleg oboda potreben še obroč, ki služi za pritrditev mreže v situ in je polovico ožji od oboda. Naredi ga po istem postopku kot obod. Obroč in obod skupaj sestavljata komplet, je razložil postopek.

Vroče naj bo!

Na Tržnem dnevu se prepleta bogata rokodelska tradicija izdelovanja suhe robe in drugih obrti s sedanjostjo, kar prireditev ohranja že od začetka. Pomembno mesto ima zadruga In situ Sodražica, ki postaja zakladnica novih izdelkov z močnim pridihom preteklosti. »V zadnjem letu so les v uporabne predmete utelesili mojstri, povezani z našo zadrugo. Na trg so poslali pet inovativnih izdelkov: ročno izdelane leskove zobotrebce v leseni dozi, higiensko, razstavljivo stojalo za nože, set lesnih krožnikov, velnes z lesenim maserjem in aromaterapijo ter 'Zajc, da te sezuje'. Vsi izdelki so šli skozi roke uveljavljenih oblikovalcev,« je dogajanje predstavil Gregor Pirc, direktor zadruge.

Člani TD Puconci so navdušili s prekmursko kuhinjo. FOTO: Milan Glavonjić

Nedaleč od njega je kovaško orodje vihtel Franc Bizovičar iz Hotavelj. »Danes ni tako vroče kot prejšnja leta. Drugače brez žara te obrti ni, saj veste, železo se kuje, dokler je vroče. V naši delavnici je tako že 37 let, jaz sem orodni kovač od 14. leta, na tej hvalevredni prireditvi pa sodelujem osmič. Izdelujemo vse vrste tesarskih in zidarskih spon, dlet in lomilnih drogov ter drugega orodja po naročilu. Popravljamo in obnavljamo tudi vse vrste plugov za oranje. Del našega programa so darila za posebne priložnosti, kot so rojstni dnevi, abrahami in podobno,« je na dele obrti, ki niso značilne za Sodražico in okolico, pokazal kovač Franc.

Ti dnevi so tudi praznik enotnosti in povezovanja

Del tržnega direndaja so bili tudi člani TD Puconci, ki jim je pripadla čast, da so se kot zmagovalci letošnje Vampijade v Sodražici predstavili s kuhinjo Prekmurja in seveda tudi z vampi, ki so jih pripravili v velikem kotlu. »Tradicionalne jedi naše pokrajine so tudi domača zaseka, bučni in ocvirkov namaz ter bučna in ocvirkova pogača. Danes pod streho stojnice pripravljamo še staro krajinsko jed dödole. V skuhan krompir dodamo ostro moko, ki jo sami pridelujemo na žetvi in mlatitvi. Tako se skuhajo žganci, ki jih prelijemo s praženo čebulo in kislo smetano, s smetano za kuhanje pa jo še zabelimo,« je recept razkrila Vesna Maučec, predsednica društva.

Gregor Pirc je set lesenih krožnikov pokazal tudi Mirku Lotriču, predsedniku državnega sveta in slavnostnemu govorniku. FOTO: Milan Glavonjić

Poleg praznika obrti so Tržni in Psoglavski dnevi tudi praznik sodraške enotnosti in povezovanja ter dokaz, da lahko društva in posamezniki skupaj premikajo gore. »Točno tako je,« sta soglašala Čipo in sodraški župan Blaž Milavec, ki sta se zahvalila več kot sto prostovoljcem, brez katerih ne bi bilo letošnjega Tržnega dne. Gost in slavnostni govornik dogodka je bil Mirko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Milan Glavonjić