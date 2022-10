Psihoterapevtka Ana Bertoncelj: Otroku se moramo znati tudi opravičiti

V spominu nam je ostala kot voditeljica oddaje o živalih Štiri tačke, vendar pa jo je pot življenja kasneje ponesla v povsem druge vode. Danes se Ana Bertoncelj lahko predstavi kot mama dvema sinovoma, psihoterapevtka, Imago partnerska terapevtka, kolumnistka in predavateljica. Na njenem Facebook profilu lahko zasledimo, da svojim sledilcem podaja nasvete predvsem s področja vzgoje otrok. Ta naj bi po njenem prepričanju temeljila na ljubeči komunikaciji in čustveni podpori.

Ana je v intervjuju podala napotke, kako naj bi se starši spopadali z otrokovo žalostjo, jezo in strahovi, kako postopati v primeru medvrstniškega nasilja, kako ravnati v primeru sporov med sorojenci, podala pa je še veliko zanimivih pogledov na odnose med starši in otroki ter pojasnila, kako naj bi posameznik zacelil rane, ki so nastale v njegovem otroštvu.

