Psi lahko občutijo in doživljajo stres svojega gospodarja

Analizirali so raven kortizola pri psih in lastnikih.

Psi lahko občutijo in tudi doživljajo stres svojega gospodarja, če so nanj tesno navezani, ugotavljajo švedski strokovnjaki. Pristnejša ko je njuna vez, več stresa se lahko prenese s človeka na žival, ocenjujejo, a ugotavljajo, da niso za gospodarjeva občutja enako dovzetne vse pasme. Posvetili so se analizi vedenja lovskih psov in predstavnikov starih pasem.Lovski psi so izjemno vajeni tesnega sodelovanja z gospodarjem, ocenjujejo raziskovalci z univerze v Linköpingu, ki so pri psih in ljudeh merili raven kortizola v krvi, torej stresnega hormona, lastniki živali pa so izpolnili še vprašalnike o svojem značaju kot tudi o lastnostih psa, urjenju, navadah, vzajemni navezanosti.Analiza ravni kortizola je pokazala zelo dobro ujemanje med gospodarjem in živaljo, veliko manj pa je bilo povezanosti med predstavniki starih pasem psov, kot je sibirski haski, in njihovimi lastniki, ki so jih primerjalno vključili v raziskavo.Na univerzi v Linköpingu so pred dvema letoma pod drobnogled vzeli ovčarske pasme, točneje šetlandskega in borderskega ovčarja, ter ugotovili, da so ti še tesneje povezani z gospodarjem, saj so vajeni dela na povelje in so izjemno dovzetni za lastnikovo razpoloženje. Znaki, ki kažejo na pasje doživljanje stresa, so pogosto zehanje, sopihanje, korakanje na mestu, oblizovanje, razširjene zenice ali pordele oči, nenehno dvigovanje tačke.