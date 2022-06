Psa hladimo po tacah in trebuhu

Temperature so že povsem poletne in kar kličejo k previdnosti. Marsikoga je majska vročina presenetila, a čeprav po koledarju sodeč poletje še ni tako zelo blizu, velja upoštevati napotke strokovnjakov in naše pasje ljubljence zavarovati pred tegobami, ki jih prinaša vročina. Na kaj vse moramo biti pozorni v prihodnjih mesecih in kako ukrepati, če se naš kuža znajde v stiski?

Ukrepamo ob prvih znakih

Najprej ponovimo in poudarimo nekaj zakonitosti, od katerih v vročih dneh nikakor ne smemo odstopati. Pes mora vedno imeti na razpolago dovolj sveže vode, senco oziroma primerno hladen prostor. Telesne obremenitve primerno zmanjšamo, čez dan pa se jim povsem odpovemo, tudi igri, kot je metanje žogice ali palice; s psom se sprehajamo zjutraj in zvečer, ko so temperature znosne, ne predolgo, nikoli po vročem asfaltu, ki povzroča opekline in oddaja vročino!

Smrtno nevarno ravnanje! FOTO: Ablozhka/Getty Images

Če imamo priložnost, psu omogočimo kopanje, ki je poleti pravzaprav edina smiselna športna dejavnost poleg hoje in seveda prijetna osvežitev. Čez dan mu ponudimo ohlajene igrače za grizenje ali hladen posladek, obroki naj bodo lažji, nekateri radi poležavajo na hladnih blazinah. In še, svojega živalskega prijatelja nikoli, zares nikoli ne puščamo v avtomobilu, kjer temperatura raste zelo hitro!

Največkrat usoden avto Toplotni udar se največkrat zgodi v zaprtem avtomobilu, kjer se temperatura hitro dviga. Ob sončnem vremenu se po 5 minutah dvigne za 4 °C, po 10 minutah za 7, po pol ure za 16 in po 1 uri za 26 °C. Pri zunanji temperaturi 34 °C, od katere že zdaj nismo prav daleč, temperatura v avtu že po pol ure doseže 50 °C! Tudi če avto stoji v senci ali imamo odprto okno, je puščanje živali v vozilu izjemno tvegano, zato ljubljenca raje pustimo doma, ko moramo po opravkih.

Kljub številnim opozorilom pa se pasje tragedije zaradi malomarnih lastnikov vendarle dogajajo. Psi se hladijo prek izhlapevanja iz jezika in blazinic na tačkah: pospešeno sopenje je že prvi znak, da jim je vroče, zato jim že takrat zagotovimo senco ali klimatiziran prostor, dodatno vodo in ga ohladimo z blazino ali brisačo. Če se ne umakne pravočasno, tvega smrtno nevaren toplotni udar. Pospešenemu dihanju se običajno pridružijo še vroči uhlji, sledijo omotica, bruhanje, driska, gibanje postane nekoordinirano, vedenje je nemirno.

Ponudimo mu pasji sladoled. FOTO: Inside-studio/Getty Images

Če psu ne znižamo temperature nemudoma, a postopoma, tvegamo šok, ki je lahko usoden. Kot rečeno, ga prestavimo na hladno in mu ponudimo vodo, s katero ga ne silimo. Po notranji strani tac in trebuhu ga hladimo z obkladki, ki naj ne bodo ledeno mrzli; ne uporabljamo ledu in psa ne namakamo oziroma potapljamo v vodo! Čim prej poiščemo veterinarsko pomoč.