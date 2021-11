Prvo prižgemo že v nedeljo

Adventni čas že trka na vrata in pojutrišnjem bomo na venčku prižgali prvo svečko. Če ga še nimate, ni treba hiteti v trgovino, krasne venčke lahko namreč povsem enostavno naredimo sami iz reči, ki jih imamo v shrambi ali jih naberemo v bližnjem gozdu. Kot smo že pisali, je za letošnjo praznično okrasitev modno prav rustikalno, naravno, in takšni so lahko tudi adventni venčki. Potrebujemo nekaj smrekovih vejic ali vejic bodike, pa storže, suho sadje, cimetovo paličico, lešnike, orehe, kakšen leseni okrasek ter seveda štiri svečke.

Ni nujno, da je okrogel. FOTO: Alexraths/Getty Images

Veje povežemo v venec, pri čemer si pomagamo s cvetličarsko žico, še bolj preprosto pa bo, da jih pritrdimo na osnovo za venčke, če jo imamo pri roki. Ko smo z obliko zadovoljni, na vejice z žico ali vročim lepilom pritrdimo storže in druge dodatke, v sredino pa postavimo sveče, lahko neposredno na podlago, ali pa skupaj s svečnikom, krasno bo videti tudi kakšen višji.

Tako se bomo ognili pritrjevanju sveč na sam venec, kar je nekoliko bolj zahtevno opravilo, saj je treba poskrbeti, da so res dobro pritrjene in ravne. Najbolje, da na podlago pritrdimo posebne podstavke in sveče postavimo vanje, sicer lahko hitro kaj zagori. Če želimo svečke kljub vsemu pritrditi na venček, pa pri roki nimamo podstavkov, raje izberemo led različico, ki je veliko bolj varna. Mnoge led sveče, ki jih je mogoče kupiti v vsaki trgovini z dodatki za dom, pa so videti skorajda povsem enako kot običajne.

Enostaven, a čudovit FOTO: Nruedisueli/Getty Images

Katero sadje bomo posušili in dodali venčku, je stvar okusa, odlično se denimo obnesejo mandarine, limone in pomaranče, ki jih lahko uporabimo tudi za okrasitev prostora in smrečice. Narežemo jih na pol centimetra debele kolobarje, najbolje, da si pomagamo z rezalnikom, nato pa jih razporedimo po večjem pekaču, ki smo ga obložili s papirjem za peko, ter rezine za pet do osem ur potisnemo v pečico, ki smo jo segreli na 90 stopinj Celzija. Vmes jih večkrat obrnemo ter obenem preverimo, ali so morda že suhe. Namesto v pečici lahko sadje seveda posušimo tudi v posebnih sušilnikih oziroma dehidratorjih.

Ujema naj se s preostalo praznično okrasitvijo.

Še bolj enostaven venček pa izdelamo tako, da v sredino večjega krožnika ali pladnja postavimo sveče, naokoli pa razporedimo okraske po želji oziroma v stilu dekoracije, ki smo jo izbrali za preostanek doma. Podstavek ni nujno okrogel, na dolgo in ozko mizo se bo denimo veliko bolje podal podolgovat, na katerega sveče namesto v krog postavimo eno zraven druge, nato pa enako kot pri ostalih dodamo kakšno vejico, storž, te lahko tudi pobarvamo z želeno barvo, da se bo skladal s preostalo okrasitvijo, tudi pentljo ali okrasek za na smrečico.

Čudovit adventni venček nastane, če elemente zložimo na rezino debla.

Čudovit naraven venček nastane, če elemente namesto na podstavek zložimo na rezino debla. Debela naj bo najmanj en centimeter, še bolje dva, premer pa je odvisen od tega, koliko dodatkov želimo postaviti na les in kako debele sveče izberemo. Na takšen venček se krasno poda kakšen kos maha, ki ga uporabimo namesto smrekovih vejic, pa suhi orehi in drugo sadje. Da bi venčku dodali strukturo, izberemo sveče različnih velikosti, kar bo še posebno lepo videti zadnjo adventno nedeljo, ko bodo zasijale vse hkrati.