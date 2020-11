Prvo državno prvenstvo v e-športu

E-športna zveza Slovenije (EŠZS) je objavila začetek težko pričakovanega prvega slovenskega državnega prvenstva v e-športu. Za tekmovalno usmerjene igričarje so za sezono 2020/21 pripravili sedem lig v najbolj priljubljenih videoigrah, v katerih se lahko potegujejo za prestižni naziv državnega prvaka. Tekmovanja bodo potekala v večigralski spletni bojevalni areni League of Legends, večigralski streljačini Counter Strike: Global Offensive, taktičnih streljačinah Rainbow Six: Siege in Valorant, simulaciji nogometa FIFA 21 ter dirkaških simulacijah Assetto Corsa Competizione in Dirt Rally 2.0. Decembrske kvalifikacije Kvalifikacije za državno prvenstvo naj bi se začele decembra 2020, najboljše ekipe in igralci pa se bodo lahko udeležili glavnega dela tekmovanja, ki bo od januarja do marca 2021. Za drugi del marca – če bodo epidemiološke razmere dopuščale – je predviden veliki dogodek na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer bo poleg družabnega dela na velikem odru tudi finalni del prvenstva s podelitvijo nagrad in naslovov prvih državnih prvakov v e-športu pri nas.



Datume prijav za kvalifikacije v posameznih igrah bodo objavljali v naslednjih dneh na družabnih omrežjih in spletni strani, kjer se bo dalo spremljali potek in rezultate tekmovanj. Pogoji za sodelovanje na državnem prvenstvu pa so registracija pri uradni slovenski organizaciji, se pravi EŠZS, starostna omejitev je povezana s PEGI oceno igre, v ekipnih e-športih mora biti 60 odstotkov igralcev državljanov Slovenije, v solo igrah pa morajo biti vsi igralci slovenski državljani.