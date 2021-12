O pospravljanju: prvi vtis je najpomembnejši

Bližajo se prazniki, ko se bo težko izogniti obiskom. Medtem ko nekateri v vlogi gostiteljev uživajo, drugim to pomeni stres in dodatno delo v že tako natrpanem urniku. Že za redno pospravljanje zmanjka časa, ker želimo narediti kar se da dober vtis, pa moramo pred prihodom gostov poskrbeti še za to.

Poskrbimo za razsvetljavo in pozabimo na močne luči.

Poklicni čistilci in organizatorji doma pravijo, da zaradi tega ni treba izgubljati živcev in dragocenega časa, saj lahko dom dokaj hitro pripravimo na obisk. Le nekaj trikov moramo poznati in se dela lotiti učinkovito.

Tako denimo nima smisla pospravljati in čistiti celotne hiše, če gostov ne nameravamo odpeljati prav v vsak prostor. Kot pravi najbolj znana gospodinja na svetu Martha Stewart, je najbolj pomemben prvi vtis, še posebno če nekdo k nam prihaja prvič. In ta se ustvari pri vhodnih vratih. Počistimo torej pot do njih, morda zamenjamo odslužen predpražnik, na zunanjo stran vrat pa obesimo praznični venček.

Če živimo v hiši, s poti, ki vodi do vrat, očistimo sneg in led, blato ter drugo umazanijo in ob njo zapičimo kakšno lučko, lahko jih obesimo tudi na bližnje drevo. Učinek bo izjemno slavnosten, dosegli pa ga bomo z malo truda.

Nato očistimo, nujno vsaj posesamo in pomijemo tla, in okrasimo še hodnik oziroma predsobo, saj je to prvi prostor, ki ga gostje vidijo, ko vstopijo v hišo ali stanovanje. Pazimo, da je na voljo dovolj obešalnikov za vrhnja oblačila in prostora, kamor bodo odložili čevlje. Če omare s čevlji in bundami niso pospravljene, poskrbimo, da gostom vanje ne bo zašel pogled, in njihove stvari spravimo na hodnik ali v drug prostor.

Očistimo pot do vhodnih vrat in poskrbimo za okrasek ali praznične lučke. FOTOGRAFIJE: getty images

Tudi tja je priporočljivo postaviti smrečico, ikebano ali krožnik, na katerega smo postavili svečko in druge okraske. Prostor še praznično odišavimo z dišečo svečko, eteričnim oljem, mandarinami, v katere zapičimo klinčke, ali pa pomarančnimi olupki, ki jih postavimo na radiator.

Obvezno pospravimo, očistimo in odišavimo kopalnico in stranišče, če je to v posebnem prostoru. Nato se lotimo prostora, kjer bomo gostili obiskovalce. To bo najbolj enostavno, če stanovanje nima odprtega tlorisa, sicer bo dela nekoliko več. Potrudimo se, da je miza čim lepše pogrnjena. Da bi bila kakšna nepravilnost, za katero ne želimo, da jo gostje opazijo, čim manj vidna, poskrbimo z razsvetljavo. Božično-novoletni prazniki so za to kot nalašč, saj bleščeče in močne luči ne le da niso potrebne, celo nezaželene so.

Namesto njih raje prižgemo nekaj sveč, lučke na novoletni smrečici, male lučke lahko razporedimo tudi v kozarce ali steklenice ter jih postavimo po prostoru in pričaramo prijetno praznično vzdušje. Za piko na i poskrbimo, da se iz zvočnikov razlega prijetna glasba, iz kuhinje pa veje vonj slavnostnih dobrot.

Obvezno pospravimo, očistimo in odišavimo kopalnico oziroma stranišče, če je to v posebnem prostoru, saj ga bodo gostje zagotovo obiskali vsaj enkrat.

Če je jedilna miza v kuhinji oziroma je ta prostor mogoče videti iz jedilnice, pazimo, da med pripravo jedi sproti očistimo delovne površine in da se ne nabira umazana posoda. Če so gostje prišli samo na pijačo in klepet, na štedilnik postavimo lonec kuhanega vina ali čaja, ki smo mu dodali cimet, klinčke in nekaj rezin pomaranče ter tako povsem naravno odišavimo prostor. Pospravljanje spalnic, otroških sob, domačih pisarn in drugih prostorov, kamor obiskovalcev ne nameravamo voditi, pa raje prihranimo za čas, ko bo več časa in volje.