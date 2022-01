Prtljažni prostor je njegov adut

Velik prtljažni prostor ni zanimiv le za obrtnike, ampak tudi za družine, še posebno tiste, katerih podmladek se še vedno prevaža v otroških vozičkih. Pred množičnim pojavom mestnih terencev in križancev so se družine najraje ozirale za praktičnimi in prostornimi enoprostorci.

Danes, ko je ponudba teh vozil zelo okrnjena zaradi poplave suvov, družinam, ki iščejo velik prtljažni prostor, preostane le še nakup kombija ali pa t. i. velikoprostorca, kakršen je tudi Volkswagnov caddy, ki smo ga preizkusili v dizelski izvedenki s srednjo opremsko različico life.

Najmočnejši dizel

Pod motornim pokrovom testnega caddyja je mirno predel dvolitrski dizelski motor, ki največjo moč 90 kilovatov na prednji kolesni par prenaša prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama DSG. Na tem mestu napišimo, da caddy obstaja tudi v izvedenki s štirikolesnim pogonom.

Prtljažni prostor je ogromen.

Glede na to, da pri koncernu iz dvolitrskih dizlov spravijo tudi bistveno višje moči, bo takšen motor v caddyju dočakal visoko kilometražo. Motor mu lepo pristoji, je kos avtocestnim etapam in se lepo ujame z DSG-menjalnikom, a še zdaleč ni hud športnik. Piko na i bi dal še radarski tempomat, ki pa žal ni bil na seznamu opreme testnega caddyja. Povprečna poraba na testu je znašala 6,4 litra na 100 kilometrov, kar je glede na obliko karoserije soliden rezultat.

Digitalizacija

Nova generacija caddyja je prinesla visoko stopnjo digitalizacije: digitalne merilnike, velik osrednji zaslon infozabavnega sistema, predpripravo na povezavo s hišno aplikacijo WeConnect ipd. Navigacija v testnem vozilu ni bila na voljo, zato smo za lažjo orientacijo uporabili možnost zrcaljenja pametnega telefona prek protokola Apple CarPlay. Telefon smo povezali prek kabla, pri čemer so v caddyju na voljo le nove usb c vtičnice, kar ni vedno najbolj praktično.

1213 litrov v osnovi meri prtljažnik.

Malo manj všečna posledica digitalizacije vozila so stikala, občutljiva za dotik, ki v primerjavi s klasičnimi delujejo z določenim zamikom in ne dajo prave povratne informacije. Tudi pozicioniranje stikal za aktivacijo gretja vetrobranskega in zadnjega stekla ob stikala za žaromete se nam ni zdela ravno posrečena. Ampak očitno je to davek na tehnološki napredek.

Udobje prostora

Glavni caddyjev adut je nedvomno njegov škatlasti prtljažni prostor, ki v osnovi sprejme 1213 litrov prtljage, če odstranimo zadnje sedeže iz avtomobila, pa dobimo kar 2556 litrov prostora. Dodajmo, da lahko zadnje sedeže tudi zložimo v razmerju 60:40. Prostora je torej več kot dovolj, tudi če se na počitnice odpravite z velikim štirinožnim prijateljem, ki ga varno prevažate v transportni kletki.

Volkswagen caddy life DSG 2.0 TDI Volkswagen caddy life DSG 2.0 TDI Motor: štirivaljni dizelski motor Gibna prostornina: 1968 cm3 Največja moč: 90 kW (123 KM) pri 2750–4250 vrt./min Največji navor: 320 Nm pri 1600–2500 vrt./min Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik Masa vozila: 1711 kg Mere (D/Š/V): 4500/1855/1832 mm Medosna razdalja: 2755 mm Prostornina prtljažnika: 1213–2556 l Posoda za gorivo: 50 l Najvišja hitrost: 186 km/h Pospešek do 100 km/h: 11,4 s Poraba goriva: 4,6 l/100 km Izpust CO 2 : 137 g/km Uradni zastopnik: Porsche Slovenija Maloprodajna cena: 30.724 evrov (testno vozilo 35.215 evrov) Euro NCAP: *****

Udobnega in ergonomskega sedenja je deležen tudi voznik zahvaljujoč doplačljivemu sedežu ErgoComfort. Dovolj prostora in udobja imajo potniki na zadnjih sedežih, katerih naslonjala so do neke mere nagibna. Pa tudi sicer je caddy prijeten za vožnjo in dolga potovanja, sploh če je malo bolje opremljen. Nas je malce razočaralo dejstvo, da so bočna stekla na drsnih vratih fiksna – konkurenca zaenkrat še ponuja možnost prepiha tudi potnikom v drugi sedežni vrsti.